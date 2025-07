Arsenal chce gwiazdę Barcelony. W grze 30 mln euro

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Christensen może odejść z Barcelony

Arsenal aktywnie działa na rynku transferowym. Na Emirates Stadium sprowadzony został już Martin Zubimendi z Realu Sociedad i trwają prace nad pozyskaniem gwiazdy Sportingu, Viktora Gyokeresa. Kanonierzy chcą wzmocnić także obronę. Jednym z kandydatów jest Andreas Christensen, którego przyszłość w Barcelonie jest niepewna.

Hans-Dieter Flick był zadowolony z gry Duńczyka w końcówce sezonu, mimo jego licznych urazów. Planem katalońskiego klubu było przedłużenie kontraktu z 29-latkiem, który wygasa w 2026 roku, ale negocjacje stoją w miejscu. Wygląda również na to, że na Camp Nou zostanie Ronald Araujo. Nadmiar stoperów w Blaugranie sprawia, że Christensen może zostać sprzedany.

Zarząd Dumy Katalonii wycenił defensora na 30 milionów euro. Jednak Arsenal uważa tę kwotę za wygórowaną głównie z powodu problemów zdrowotnych zawodnika. Angielski gigant może poczekać do 2026 roku, żeby pozyskać go za darmo po wygaśnięciu umowy.

Christensen w przeszłości grał w Premier League w barwach Chelsea. To właśnie z Stamford Bridge przeniósł się do Barcelony w 2022 roku. Gdyby powrót do Anglii doszedł do skutku, miałby szansę na grę i ustabilizowanie swojej formy, o ile oczywiście unikałby kontuzji.

Zobacz także: Arsenal pobił rekord transferowy. Ściągnął gwiazdę Liverpoolu