Były gwiazdor Widzewa na wylocie z klubu. Został odsunięty od drużyny

Imad Rondić nie ma już przyszłości w FC Koeln. Jak poinformował Marcin Borzęcki w serwisie "X", Bośniak został odsunięty od treningów z pierwszym zespołem i klub naciska na jego odejście.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa

Rondić musi szukać nowego klubu

Imad Rondić trafił do Kolonii w lutym tego roku. FC Koeln zapłaciło za niego 1,5 miliona euro, a transfer odbił się szerokim echem w PKO Ekstraklasie. Był to jeden z najgłośniejszych ruchów zimowego okna transferowego. Wcześniej Bośniak przez dwa i pół roku reprezentował barwy Widzewa Łódź. W sumie rozegrał tam 55 spotkań, w których zdobył 16 goli i zanotował 5 asyst.

Jednak napastnik nie spełnił oczekiwań w nowym klubie. – Imad Rondić na wylocie z FC Koeln. Trener Lukas Kwasniok odsunął go od treningów z pierwszym zespołem (kwestie sportowe), a klub naciska, by znalazł sobie nowe miejsce do życia. Zakończy swoją przygodę w Kolonii z jednym golem w dorobku – przekazał Marcin Borzęcki w serwisie „X”:

Pobyt w Niemczech okazał się rozczarowujący. Rondić wystąpił w zaledwie dziewięciu meczach 2. Bundesligi, spędzając na boisku 410 minut. Zdołał zdobyć tylko jednego gola. Do tego doszedł jeden występ w Pucharze Niemiec, w którym zagrał przez 40 minut.

Trener Lukas Kwasniok nie widzi dla niego miejsca w drużynie i woli stawiać na innych zawodników. Klub natomiast jasno komunikuje, że Rondić powinien jak najszybciej znaleźć nowy zespół. Wszystko wskazuje na to, że przygoda Bośniaka w Kolonii zakończy się szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał i nie będzie miał szans na debiut na poziomie Bundesligi w obecnej kampanii.

