Były filar drużyny Flicka dostał pytanie o powrót. Zaskoczył wszystkich

Inigo Martinez jeszcze niedawno był filarem drużyny Hansiego Flicka. W rozmowie z hiszpańskim programem TV3 obrońca dostał pytanie o powrót do Barcelony.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Inigo Martinez zareagował na powrót do Barcelony

Inigo Martinez został zapytany o ewentualny powrót do Barcelony tej zimy. Odpowiedź była krótka i z dużym dystansem. – To niemożliwe, żeby Laporta wyłożył tyle pieniędzy – rzucił z uśmiechem, wywołując śmiech w studiu.

Martinez nie ukrywał jednak, że Barcelona wciąż jest dla niego ważnym miejscem. Przyznał, że bardzo dobrze czuje się w Arabii Saudyjskiej, ale jednocześnie wspomina czas spędzony w Katalonii jako najlepszy okres w swojej karierze. Podkreślił, że dopiero tam w pełni zrozumiał, czym jest barcelońska tożsamość i więź z klubem.

Hiszpan odniósł się też do aktualnych wydarzeń wokół Blaugrany. Z dużym uznaniem mówił o postawie Gerarda Martina, chwaląc młodego obrońcę za wykorzystanie swojej szansy i dojrzałość na boisku. Wspomniał również o Joao Cancelo, który prywatnie poruszał z nim temat powrotu do Barcelony. Zdaniem Martineza Portugalczyk ma jakość, by realnie pomóc zespołowi.

Były defensor Barcelony uważnie obserwuje też walkę o trofea. Przed finałem Superpucharu z Realem Madryt zwrócił uwagę na różnicę w dyspozycji obu drużyn, podkreślając większą pewność siebie Barcelony. Na sensacyjny powrót na Camp Nou się jednak nie zanosi, a jego słowa jasno pokazują, że temat ma dziś bardziej charakter sentymentalny niż realny transferowy scenariusz.