Milinković-Savić latem trafił do Arabii Saudyjskiej

Serb nie jest zadowolony z pobytu na Bliskim Wschodzi

Po sezonie będzie chciał wrócić do Europy

Milinković-Savić nadal na radarze Juventusu

Milinković-Savić latem przeniósł się Arabii Saudyjskiej po ulegnięciu urokowi petrodolarów. Topowe europejskie kluby były zainteresowane jego usługami, a Juventus stał na ich czele, ale potem pojawiła się ogromna oferta w wysokości 20 milionów euro, której Serb nie potrafił odrzucić.

Po kilku miesiącach spędzonych na Bliskim Wschodzie, Serb chciałby wrócić do Europy. Tuttosport powołując się na bliskie otoczenie zawodnika uważa, że pomocnik nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w Saudi Pro League i brakuje mu motywacji.

Włoscy dziennikarze przekonują, że Juventus nie stracił z radarów Milinkovicia-Savicia, ponieważ 28-latek profilem gry bardzo odpowiada Allegriemu. Jeśli jego sytuacji nie zmieni się do lata to Stara Dama ponownie spróbuje go przekonać do transferu.

