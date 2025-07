Bułka podpisał kontrakt z Neom SC. Dniówka zwala z nóg!

Marcin Bułka podpisał kontrakt z beniaminkiem Saudi Pro League - Neom SC. Roczne wynagrodzenie Polaka wyniesie ok. 10 mln euro. Z wyliczeń Przeglądu Sportowego Onet wynika, że bramkarz będzie zarabiał dziennie ok. 115 tysięcy złotych.

115 tysięcy złotych dziennie – tyle będzie zarabiał Bułka w Arabii Saudyjskiej

Marcin Bułka po czterech latach w Nicei zdecydował się na zmianę klubu. Choć reprezentant Polski miał kilka ofert z Europy, to jego następnym przystankiem w karierze będzie Arabia Saudyjska. 25-latek podpisał kontrakt z beniaminkiem Saudi Pro League – Neom SC.

Jak to zwykle bywa przy transferach do Arabii Saudyjskiej, przeprowadzka na Półwysep Arabski wiążę się z wyższymi zarobkami. Saudyjczycy nie oszczędzają na zawodnikach z Europy, obsypując ich złotem. Podobnie jest w przypadku Marcina Bułki, który związał się z Neom SC czteroletnim kontraktem. Roczne wynagrodzenie wychowanka Escoli Varsovia wyniesie aż 10 milionów euro.

Przegląd Sportowy Onet wyliczył, ile Bułka będzie zarabiał w przeliczeniu na naszą walutę. Okazuje się, że dzienne wynagrodzenie bramkarza sięgnie sześciocyfrowej kwoty. Za jeden dzień pobytu w Saudi Pro League golkiper zainkasuje ok. 115 tysięcy złotych. Oznacza to, że na godzinę będzie zarabiał ok. 4900 zł, a na minutę ok. 80 zł. Tygodniowa pensja wyniesie ok. 833 tys. zł, zaś miesięcznie będzie to prawie 3,5 mln zł.

Bułka trafił do Nicei latem 2021 roku na zasadzie wypożyczenia z PSG. Rok później zespół z Lazurowego Wybrzeża wykupił bramkarza za 2 mln euro. Łącznie reprezentant Polski rozegrał w klubie 89 spotkań, w których 30 razy zachował czyste konto.