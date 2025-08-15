Buksa z ofertą z Włoch. Dołączy do Polaka

08:33, 15. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Nicolo Schira

Adam Buksa może zamienić Danię na słoneczną Italię. Nicolo Schira potwierdza informacje portalu goal.pl - reprezentant Polski otrzymał ofertę przenosin do Serie A.

Adam Buksa
Ritzau/ Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Buksa trafi do Serie A?

Wszystko wskazuje na to, że Adam Buksa po zaledwie jednym sezonie spędzonym w szeregach Midtjylland zaliczy kolejną przeprowadzkę. Jeszcze w lipcu informowaliśmy o zainteresowaniu 29-latkiem ze strony jednej z ekip Serie A. Teraz te doniesienia potwierdza ceniony na włoskim rynku Nicolo Schira, który zdradza, że reprezentant Polski negocjuje z Udinese.

Środkowy napastnik otrzymał propozycję czteroletniego kontraktu, ważnego do 30 czerwca 2029 roku. Kosta Runjaić współpracował z Buksą w Pogoni Szczecin. Pod jego wodzą w sezonach 17/18, 18/19 i 19/20 wystąpił on w łącznie 55 spotkaniach, w których zdobył 22 bramki i zanotował 10 asyst.

Buksa w poprzednim sezonie rozegrał 39 meczów, a jego dorobek do 15 goli i 2 ostatnie podania. Midtjylland zapłacił za niego RC Lens cztery miliony euro – wydaje się, że Duńczycy będą chcieli zarobić na jednym ze swoich najważniejszych zawodników, który obecnie jest wyceniany przez portal Transfermarkt na sześć milionów.

W tym okienku Udinese sprowadziło już jednego Polaka – na Bluenergy Stadium zameldował się Jakub Piotrowski, na którego Zebry wydały trzy mmiliony.

