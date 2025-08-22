Manchester United otrzymał ofertę za napastnika. Może zarobić 50 mln euro

Napoli rusza po Rasmusa Hojlunda, aby wypełnić lukę po kontuzjowanym Romelu Lukaku. Według Fabrizio Romano Antonio Conte wskazał Duńczyka jako priorytet dla swojej drużyny.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Hojlund priorytetem Napoli po kontuzji Lukaku

Napoli wzięło na cel Rasmusa Hojlunda. Antonio Conte wyraził jasno swoje stanowisko wobec zarządu i uznał 21-letniego napastnika Manchesteru United za idealnego następcę kontuzjowanego Romelu Lukaku. Jak informuje Fabrizio Romano, włoski klub przesłał już oficjalną propozycję Anglikom.

Napoli oferuje wypożyczenie z prawem wykupu po zakończeniu sezonu. W grę wchodzi również możliwość wprowadzenia obowiązku transferu, co w sumie daje wartość od 40 do 50 milionów euro. Taki scenariusz mógłby być korzystny również dla Manchesteru United. Klub z Old Trafford nie widzi bowiem miejsca dla Hojlunda po transferach Mbeumo, Cunhy i Seskó oraz przy obecności Zirkzee.

Sytuacja Duńczyka nie jest jednak prosta. O zawodnika pytają także inne drużyny, między innymi Borussia Dortmund i RB Lipsk. Hojlund nie chce kontynuować gry dla Czerwonych Diabłów i liczy na projekt, który zapewni mu regularne występy. Nadchodzący mundial w USA, Kanadzie i Meksyku sprawia, że wybór odpowiedniego klubu ma dla niego szczególne znaczenie.

Napoli widzi w nim nie tylko zastępcę Lukaku, ale i piłkarza, który może odzyskać formę z czasów gry w Atalancie. W dwóch sezonach w Premier League Hojlund zdobył 26 bramek w 95 meczach. Pod skrzydłami Conte i w duecie z Lorenzo Luccą napastnik mógłby wrócić na właściwe tory.

Projekt neapolitańskiego klubu kusi także występami w Lidze Mistrzów. Conte liczy, że wizja powrotu do Włoch oraz szansa na grę w Europie przekonają Hojlunda do wyboru właśnie Napoli. Zdaniem Gianluki Di Marzio rozmowy wszystkich stron przebiegają w pozytywnej atmosferze.

