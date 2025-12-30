Brennan Johnson zmieni klub. Blisko transferowy hit w Premier League

Brennan Johnson od ponad dwóch lat reprezentuje barwy Tottenhamu Hotspur. Jak poinformował David Ornstein z "The Athletic", Crystal Palace planuje sprowadzić walijskiego skrzydłowego w styczniu za 35 milionów funtów.

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Brennan Johnson

Crystal Palace chce sprowadzić Brennana Johnsona. 35 mln funtów na stole

Tottenham Hotspur sprowadził Brennana Johnsona z Nottingham Forest latem 2023 roku za 55 milionów euro. 24-letni reprezentant Walii przez długi czas prezentował solidny poziom w barwach klubu z północnego Londynu. W poprzednim sezonie skrzydłowy był jednym z kluczowych zawodników Spurs, zdobywając 18 bramek we wszystkich rozgrywkach. W trwających rozgrywkach jego forma nieco osłabła, gdyż strzelił cztery gole.

Okazuje się, że Crystal Palace jest coraz bliżej przeprowadzenia jednego z najgłośniejszych transferów podczas zimowego okna w Premier League. David Ornstein z „The Athletic” ujawnił, że londyński klub osiągnął już porozumienie z Tottenhamem Hotspur w sprawie transferu Brennana Johnsona. Walijczyk ma przenieść się za około 35 milionów funtów. Rozmowy pomiędzy klubami znajdują się na bardzo zaawansowanym etapie.

Teraz kluczową kwestią pozostaje decyzja samego zawodnika. Johnson nie wyraził jeszcze zgody na przeprowadzkę na Selhurst Park. Rozmowy dotyczące jego przyszłości mają rozpocząć się w ciągu najbliższych 48 godzin. Skrzydłowy wzbudza również zainteresowanie także innych klubów Premier League, co może wpłynąć na jego końcowy decyzję.

Tottenham od pewnego czasu pozostaje otwarty na sprzedaż Walijczyka. Jego sytuacja w zespole uległa zmianie po zmianie na stanowisku trenera. Odejście Ange’a Postecoglou i zatrudnienie Thomasa Franka sprawiły, że Johnson stracił ważną rolę w drużynie.