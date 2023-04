Pressfocus Na zdjęciu: Philippe Coutinho

Unai Emery jest zdania, że Philippe Coutinho jest zbędny w Aston Villi

Brazylijczyk niemal na pewno zostanie latem sprzedany

Media wskazują Arabię Saudyjską jako jeden z możliwych kierunków

Coutinho na wylocie z Aston Villi

Media angielskie są zdania, że Unai Emery stracił już całkowicie wiarę w Philippe Coutinho, którego nawracające problemy zdrowotne uniemożliwiają mu odnalezienie formy. Kariera Brazylijczyka od czasu powrotu do Barcelony z Bayernu Monachium to równia pochyła w dół. Jego wartość rynkowa w przeciągu trzech lat spadła z 60 milionów do 14 milionów euro.

Na transferze pomocnika do Aston Villi zależało Stevenowi Gerrardowi. Unai Emery nie stawiał już tak często na Coutinho, a ten zanotował w obecnym sezonie tylko jedno trafienie w 22 spotkaniach.

Philippe Coutinho, który nie ma zaufania Emery'ego może w letnim okienku transferowym trafić do Arabii Saudyjskiej. [@sport] — BarcaInfo (@_BarcaInfo) April 6, 2023

Dziennik Sport jest zdania, że zawodnik latem zostanie sprzedany. Jednym z potencjalnych kierunków dla byłej gwiazdy Dumy Katalonii jest Arabia Saudyjska. Wobec częstych problemów zdrowotnych Brazylijczyka o wielu chętnych na jego transfer może być ciężko.

Przeczytaj także: Były zawodnik Chelsea zakończył karierę w wieku 26 lat. Miał papiery na wielkie granie