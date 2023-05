PressFocus Na zdjęciu: Diogo Costa

Manchester United szuka nowego bramkarza na przyszło sezon

Wciąż nie ma pewności, co do przyszłości Davida De Gei

Z klubem z Old Trafford łączony jest Diogo Costa

Diogo Costa następcą Davida De Gei?

W mediach bardzo dużo spekuluje się na temat transferu nowego bramkarza do Manchesteru United. David De Gea ma kontrakt ważny tylko do końca obecnego sezonu i choć niektóre źródła twierdzą, że porozumiał się w sprawie nowej umowy to wciąż nie ma pewności czy tak się stanie. Ponadto Hiszpan często krytykowany jest za swoje występy.

W ostatnim czasie z Manchesterem United było już łączonych kilku zawodników. Dziennikarze pisali o możliwym transferze Andre Onany czy nawet Mike’a Maignana, choć szczególnie w przypadku tego drugiego wydaje się to mało realny scenariusz.

Tymczasem pojawił się kolejny kandydat do bramki Czerwonych Diabłów. W prasie pojawiło się nazwisko Diogo Costy. Portugalczyk ma za sobą bardzo udany sezon, a uwagę zwrócił na siebie znakomitymi występami w Lidze Mistrzów. Gracz ma jednak ważny kontrakt aż do czerwca 2027 roku i jest wyceniany na około 50 mln euro.

Zobacz również: Były gwiazdor Arsenalu chwali Kiwiora. “Zasługuje na uznanie”