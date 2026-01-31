Brahim Diaz może zakotwiczyć w Premier League. Ogromne zainteresowanie

Tottenham, Aston Villa oraz Newcastle chcą Brahima Diaza
Brahim Diaz nie jest obecnie podstawowym zawodnikiem Realu Madryt, ponieważ notowania takich piłkarzy jak Kylian Mbappe, Vinicius Junior czy Rodrygo Goes stoją wyżej w hierarchii ustalanej przez Alvaro Arbeloę. Marokańczyk najczęściej pełni rolę zmiennika i nie może liczyć na regularne występy w wyjściowej jedenastce.
Gdyby więc 26-letni skrzydłowy wyraził chęć odejścia w poszukiwaniu większej liczby minut, z pewnością nie narzekałby na brak zainteresowania ze strony innych klubów. Jego technika, dynamika i doświadczenie z topowych lig sprawiają, że pozostaje bardzo atrakcyjnym nazwiskiem na rynku.
Jak podaje brytyjski portal „TEAMtalk”, o jego względy w końcówce zimowego okienka transferowego zabiegają trzy zespoły Premier League – Tottenham Hotspur, Aston Villa oraz Newcastle United. W każdej z tych drużyn Diaz mógłby liczyć na ważniejszą rolę w ofensywie, co stanowi dla niego kuszącą perspektywę. Teraz wszystko zależy od tego, czy angielskie kluby zdecydują się złożyć Realowi Madryt oficjalne oferty oraz jakie decyzje podejmą władze ze stolicy Hiszpanii i sam zawodnik.
Reprezentant Maroka wrócił na Santiago Bernabeu w 2023 roku po trzyletnim wypożyczeniu spędzonym w Milanie, z którym sięgnął po mistrzostwo Włoch. W obecnej kampanii rozegrał 20 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Urodzony w Maladze piłkarz błyszczał na Pucharze Narodów Afryki, gdzie strzelił pięć goli, choć w finale zmarnował rzut karny. Jego wycena na poziomie 35 milionów euro sprawia, że może być łakomym kąskiem dla gigantów z Anglii.