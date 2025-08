Bradley Barcola kuszony przez giganta. PSG podało cenę

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Paryżanie oczekują ponad 100 milionów euro za Barcolę

W ostatnich dniach media na Wyspach Brytyjskich informowały o zainteresowaniu Liverpoolu skrzydłowym Paris Saint-Germain, Bradleyem Barcolą. 22-letni Francuz znalazł się na radarze mistrza Premier League jako potencjalne wzmocnienie ofensywy przed nadchodzącym sezonem 2025/2026. Szkoleniowiec drużyny The Reds – Arne Slot – jest fanem stylu gry młodego atakującego i widzi w nim idealne uzupełnienie składu prowadzonego przez siebie zespołu.

Jak podaje dobrze poinformowany dziennikarz Fabrice Hawkins, PSG nie planuje rozstawać się z Bradleyem Barcolą i traktuje go jako ważny element projektu na przyszłość. Francuski klub nie wystawił go na listę transferową, ale jeżeli sam piłkarz poprosi o odejście, to mistrzowie Francji są gotowi wysłuchać ofert. Cena? Co najmniej 100 milionów euro. Tylko tak wysoka propozycja miałaby szansę skłonić paryżan do negocjacji, co jasno pokazuje, jak wysoko ceniony jest młody zawodnik.

Bradley Barcola przeprowadził się do Paris Saint-Germain latem 2023 roku z Olympique’u Lyon i bardzo szybko stał się ważną postacią w zespole z Parc des Princes. W kampanii 2024/2025 lewy napastnik rozegrał 64 mecze, w których strzelił 21 goli i zanotował 21 asyst, przyczyniając się do zdobycia przez PSG potrójnej korony, czyli sięgnięcia po mistrzostwo Ligue 1, Puchar Francji oraz Ligę Mistrzów. Atutami czternastokrotnego reprezentanta Trójkolorowych są szybkość i technika, do czego dochodzi jeszcze dojrzałość boiskowa.