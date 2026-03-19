Borussia planuje wielki powrót. Transfer za darmo

Borussia Dortmund chce sprowadzić swoją byłą gwiazdę i może zrobić to za darmo. The Athletic przekonuje, że Jadon Sancho może zaliczyć powrót na Signal Iduna Park.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund sięgnie po byłą gwiazdę

Jadon Sancho trafił do Niemiec w lecie 2017 roku za blisko 21 milionów euro. Cztery lata później Borussia Dortmund sprzedała go do Manchesteru United za 85 mln. Reprezentant Anglii zanotował już trzy wypożyczenia, w tym jedno do BVB. Teraz może zaliczyć definitywny powrót do Bundesligi.

The Ahletic twierdzi, że Borussia poważnie rozważa ponowne zakontraktowanie 25-latka. Napastnik po zakończeniu sezonu stanie się wolnym zawodnikiem, co zdecydowanie ułatwi rozmowy z jego otoczeniem. Anglik ma być otwarty na kolejną przygodę w szeregach Die Borussen.

Sancho obecnie przebywa na wypożyczeniu w Aston Villi – do tej pory rozegrał 29 meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. Jego pobyt na angielskich boiskach jest daleki od idealnego. W koszulce United zdobył 12 bramek w 83 występach, a w Chelsea pięć w 41.

Wszystko wskazuje na to, że Manchester nie skorzysta z możliwości przedłużenia tej współpracy. Problemem dla BVB mogą być wyłącznie zarobki wychowanka City, jednak sam zawodnik ma być gotowy na obniżkę.