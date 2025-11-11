Borussia Dortmund przygotowuje ofertę za pomocnika. Transfer możliwy latem

09:29, 11. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sky Sport / Patrick Berger

Borussia Dortmund w przyszłym roku ruszy po Quintena Timbera z Feyenoordu Rotterdam - donosi Patrick Berger ze stacji "Sky Sports", Holenderski pomocnik będzie dostępny latem na zasadzie wolnego transferu.

Niko Kovac
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Quinten Timber na radarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund aktualnie zajmuje trzecie miejsce w 1. Bundeslidze, ale do liderującego Bayernu Monachium traci już siedem punktów. Zdobycie tytułu mistrza Niemiec w tym sezonie będzie trudne dla zespołu prowadzonego przez Niko Kovaca, a głównym celem pozostaje awans do Ligi Mistrzów.

Według informacji Patricka Bergera ze „Sky Sports”, klub z Signal Iduna Park poważnie interesuje się Quintenem Timberem z Feyenoordu Rotterdam. Przedstawiciele niemieckiego klubu byli obecni na niedawnym meczu Stuttgart – Feyenoord, żeby uważnie obserwować występy holenderskiego pomocnika. Doniesienia sugerują, że poszukiwania odpowiedniego zawodnika są już w końcowej fazie.

Timber, którego kontrakt z Feyenoordem wygasa latem, może opuścić klub na zasadzie wolnego transferu w 2026 roku. Feyenoord wciąż stara się przedłużyć jego umowę, ale jak dotąd rozmowy nie przyniosły przełomu. Oczekuje się, że Salih Ozcan i Pascal Gross opuszczą szeregi klubu. W związku z tym niemiecki zespół planuje pozyskać nowego zawodnika do linii pomocy, a Timber znajduje się wysoko na liście życzeń.

Quinten Timber występuje w Feyenoordzie od 2022 roku. Wcześniej grał w Utrechcie oraz w młodzieżowych zespołach Ajaxu Amsterdam. W obecnym sezonie 24-latek rozegrał 14 meczów, zdobył dwie bramki i dorzucił jedną asystę. Portal Transfermark.de wycenia Holendra na 30 milionów euro.

