Borussia Dortmund wiąże ogromne nadzieje na przyszłość z utalentowanym napastnikiem Youssoufą Moukoku. Klub z Signal Iduna Park uważa, że Dortmund jest dla 16-latka idealnym miejscem do rozwoju i nie rozważa nawet jego wypożyczenia do innego klubu.

16-letni Youssoufa Moukoko rozegrał już 23 spotkania w pierwszej drużynie Borussii Dortmund

W obecnym sezonie wystąpił w pięciu ligowych meczach, spędzając na murawie jednak tylko 78 minut

Borussia Dortmund nie jest zainteresowana wypożyczeniem utalentowanego napastnika do innego klubu w najbliższym czasie

Moukoko nie opuści Dortmundu

Moukoku na boiskach niemieckiej Bundesligi zadebiutował dzień po swoich szesnastych urodzinach, pojawiając się na murawie w meczu z Herthą Berlin w listopadzie ubiegłego roku. Do tej pory w pierwszej drużynie Borussii zaliczył już 23 występy, zdobywając trzy gole i notując jedną asystę.

W obecnym sezonie sztab szkoleniowy Borussii z dużą ostrożnością korzysta z usług utalentowanego piłkarza. 16-latek wystąpił co prawda w pięciu ligowych meczach, ale na murawie spędził łącznie tylko 78 minut.

W Dortmundzie z Moukoko wiążą duże nadzieje. Niektórzy widzą w nim idealnego następcę Erlinga Haalanda, który odejście z Borussii wydaje się być nieuniknione. Na razie jednak przedstawiciele klubu twardo stąpają po ziemi, starając się dać piłkarzowi najlepsze możliwości do dalszego rozwoju. A ich zdaniem takie będzie miał w Dortmundzie.

– Dajemy Youssoufie czas, którego potrzebuje 16-latek dla swojego rozwoju. Jest bardzo ambitny i chce poprawiać się każdego dnia – powiedział dyrektor Borussii Sebastian Kehl, cytowany przez Sport Bild.

Choć chętnych na sprowadzenie Moukoku do swojego zespołu raczej by nie brakowało, Borussia nie jest zainteresowana jego wypożyczeniem do innej drużyny w najbliższym czasie.

– Ale wypożyczenie w zimie nie jest tematem – ani dla Youssoufa, ani dla nas – dodał dyrektor niemieckiego klubu.

W najbliższy weekend Borussia Dortmund zmierzy się na wyjeździe z Arminią Bielefeld. W tym meczu Moukoko na murawie jednak nie zobaczymy, bowiem zmaga się z urazem, którego doznał podczas zgrupowania młodzieżowej reprezentacji Niemiec.

