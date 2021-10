Chelsea FC w trakcie ostatniego okienka transferowego pozyskała Romelu Lukaku z Interu Mediolan. Zanim jednak Belg trafił do ekipy z Londynu, to sternicy The Blues mieli na swoim celowniku kilku zawodników. Między innymi Erlinga Haalanda, do czego odniósł się menedżer ekipy z Londynu.

Thomas Tuchel w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi dla mediów ujawnił, że Erling Haaland był na celowniku The Blues

Bild obwieścił natomiast, że słowa niemieckiego trenera doprowadziły do wściekłości sterników BVB

Norweski napastnik ma kontrakt z klubem z Bundesligi obowiązujący do 2024 roku

Tuchel wyprowadził z równowagi sterników Borussii Dortmund

Thomas Tuchel w rozmowie ze Sport Bild w środę potwierdził, że wciąż są prowadzone rozmowy z Borussią Dortmund w sprawie transferu Erlinga Haalanda.

– Kilka razy prowadziliśmy rozmowy z władzami Borussii Dortmund na temat Erling Haalanda latem. W tamtym czasie transfer z udziałem tego zawodnika był nierealny – mówił menedżer londyńskiej ekipy.

– Wciąż prowadzimy jednak regularne rozmowy na temat tego piłkarza. To wyróżniająca się postacią BVB – dodał Tuchel.

Od momentu, gdy reprezentant Norwegii trafił do ekipy z Bundesligi w styczniu 2020 roku, to rozegrał w jej barwach 69 spotkań, notując 70 trafień i 19 asyst. Tylko w tej kampanii zdobył natomiast 13 bramek.

We wtorek Borussia Dortmund uległa w Lidze Mistrzów aż 0:4 Ajaxowi. Bild podkreśla, że to największa liczba straconych goli, jak do tej pory ekipa z Signal Iduna Park straciła w tych rozgrywkach. Niemieccy dziennikarze sugerują, że tak dotkliwa porażka może wywołać niepokój u Haalanda związany z brakiem wygrywany trofeów z Borussią.

Bild odniósł się również do słów Tuchela, ujawniając, że Borussia Dortmund nie chce już nic słyszeć na temat transferu swojej gwiazdy. Zwłaszcza ze strony ich byłego trenera, który pierwszy raz publicznie wypowiedział się o planach Chelsea względem Haalanda.

