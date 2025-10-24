Bogusz może odejść z Cruz Azul. Wybrał, gdzie chce grać

09:45, 24. października 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  365Scores

Mateusz Bogusz może wkrótce pożegnać się z Cruz Azul. Jak podaje serwis 365Scores, Polak przygotowuje się do odejścia po tym, jak stracił miejsce w składzie.

Mateusz Bogusz
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Mateusz Bogusz chce wrócić do Europy

W ostatnich tygodniach coraz głośniej mówi się o możliwym odejściu Mateusza Bogusza z Cruz Azul. Według najnowszych doniesień mediów otoczenie piłkarza rozpoczęło już poszukiwania nowego klubu w Europie. Polak szuka miejsca, gdzie mógłby częściej grać. W ten sposób chce odzyskać formę i zwiększyć swoje szanse na powołanie do reprezentacji Polski przed mundialem w 2026 roku.

Władze klubu są otwarte na transfer, ponieważ zwolni się wtedy miejsce dla nowego zawodnika spoza Meksyku. Serwis „365Scores” podkreśla, że zaangażowanie 24-latka na treningach jest dobrze oceniane, jednak decyzje taktyczne szkoleniowca sprawiły, że częściej siada na ławce rezerwowych.

Reprezentant Polski nie zdołał przekonać sztabu, że zasługuje na stałe miejsce w składzie. W tym sezonie Bogusz wystąpił w dziesięciu meczach, spędzając na boisku łącznie 402 minuty. Zanotował jedną asystę i nie zdobył żadnej bramki.

Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla przyszłości Bogusza. Dla polskiego ofensywnego pomocnika powrót do Europy byłby szansą na odzyskanie rytmu meczowego po trudnym okresie w Meksyku. Wychowanek Ruchu Chorzów występował w przeszłości w takich klubach jak m.in. Leeds United czy Los Angeles FC.

