Bogusz na wylocie! W Meksyku wieszczą transfer

Mateusz Bogusz znalazł się na wylocie z Cruz Azul - informuje serwis TUDN.com. Reprezentant Polski obniżył loty i ma opuścić klub. W tym sezonie zagrał w 10 meczach, ale na boisku spędził 402 minuty.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Matuesz Bogusz ma odejść z Cruz Azul

Mateusz Bogusz zimą bieżącego roku zmienił klub. Po dwóch latach spędzonych w MLS, gdzie bronił barw Los Angeles FC, wybrał ofertę z Meksyku. W styczniu podpisał dwuletni kontrakt z Cruz Azul, czyli 9-krotnym mistrzem tamtejszej ligi. Początek przygody w nowym otoczeniu miał imponujący, ale z biegiem czasu wiodło mu się coraz gorzej. Nowe informacje o 24-latku przekazał serwis TUDN.com.

Jak przekazał dziennikarz Adrian Esparza Oteo cierpliwość władz klubu dobiega końca. Bogusz nie prezentuje odpowiedniego poziomu, przez co prawdopodobnie rozstanie się z Cruz Azul. Ekspert ligi meksykańskiej zaznacza jednak, że problem stanowi kwota transferu, ponieważ Polak kosztował aż 8,5 mln euro. Na ten moment odzyskanie pełnej kwoty wydaje się raczej niemożliwe.

Bogusz w tym sezonie gra mniej niż w poprzedniej kampanii. Na boisku pojawił się w 10 z 12 możliwych spotkań, ale na murawie spędził jedynie 402 z 900 możliwych minut. W tym czasie nie zdobył żadnego gola, ale zanotował jedną asystę. Łącznie w barwach Cruz Azul ma na swoim koncie 35 meczów, 2 bramki i 7 asyst. Jego umowa wygasa w grudniu 2026 roku.