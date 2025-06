Bilbao chce zablokować transfer Nico Williamsa. Laporta ocenił sytuację

Athletic Bilbao wykonał pierwsze kroki, które mogą zablokować transfer Nico Williamsa do Barcelony. Na całą sytuację zareagował Joan Laporta.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Joan Laporta zareagował na działania Bilbao

Transfer Nico Williamsa stał się absolutnym priorytetem FC Barcelony. Według doniesień z Hiszpanii klub jest gotowy zapłacić klauzulę wykupu skrzydłowego w całości, a ma to nastąpić dokładnie 1 lub 2 lipca. Dzięki temu Duma Katalonii uniknie negocjacji z Baskami, którym trudno jest się pogodzić z odejściem największej gwiazdy. Świadczą o tym przede wszystkim kontrowersyjne zagrywki władz.

Serwis Cadena SER poinformował, że prezes Athletiku Bilbao spotkał się z krajową federacją (RFEF) oraz zarządem La Ligi. Celem działacza jest zbadanie wszystkich transakcji finansowych FC Barcelony z uwagi na rzekome nieprzestrzeganie przez klub zasady 1:1. Jeśli to okazałoby się prawdą, to związki mogą uniemożliwić przenosiny Nico Williamsa na Camp Nou.

Na całą sytuację postanowił zareagować Joan Laporta. Prezydent Blaugrany otwarcie przyznał, że nie rozumie działań Athletiku Bilbao i jest przekonany o możliwości przeprowadzenia transferów.

– Nie rozumiem ich reakcji, z całym szacunkiem, każdy powinien dbać o siebie, nie rozumiem, dlaczego zamierzają rozmawiać o Barcelonie w La Liga, nie uważam, żeby to było słuszne, ale wiedzą, co robią – powiedział Laporta, którego cytuje Mundo Deportivo.

– Podjęto wszystkie kroki, aby móc podpisywać normalnie, aby nie ingerować finansowo w „fair play”, jak to miało miejsce do zimy, musimy przestrzegać pewnych parametrów, co właśnie robimy i w zależności od tego będziemy mogli podpisać i zarejestrować dwóch graczy – przyznał.