FC Barcelona ma duży problem z transferem Nico Williamsa. Athletic Bilbao chce zablokować transakcję. Jak podaje serwis Cadena SER do akcji może wkroczyć La Liga, która uniemożliwi transfer.

Nico Williams zostanie w Bilbao?! Barcelona przejdzie kontrolę

FC Barcelona przez ostatnie tygodnie mogła być prawie pewna, że uda im się pozyskać Nico Williamsa. Na jaw wyszły fakty, że gwiazdor prowadzi rozmowy z klubem i jest zdeterminowany, aby w nadchodzącym oknie transferowym opuścić Athletic Bilbao.

Sprawa już nabierała rozpędu, a szczegóły kontraktu były prawie uzgodnione. Na nieszczęście Katalończyków nastąpił wielki zwrot akcji. Okazuje się, że Athletic Bilbao robi wszystko, żeby zablokować sprzedaż wychowanka. Klub z Kraju Basków chce zatrzymać go do końca kontraktu, czyli do czerwca 2027 roku.

Według najnowszych informacji portalu Cadena SER prezes Athletiku Bilbao był w Madrycie, gdzie spotkał się z krajową federacją (RFEF) oraz zarządem La Ligi, aby przekazać, że Barcelona przejdzie audyt operacji finansowych. Celem ma być udowodnienie, że Duma Katalonii nie osiągnie zasady 1:1, przez co RFEF oraz La Liga mogliby uniemożliwić finalizację transferu.

Warto zaznaczyć, że w kontrakcie Nico Williamsa jest zapisana kwota odstępnego w wysokości ok. 58 milionów euro. Jakiś czas temu media w Hiszpanii informowały, że Bilbao nie chce pójść Barcelonie na rękę ws. rozbicia kwoty na raty. Z kolei Bayern Monachium otrzymał od nich możliwość zapłaty sumy odstępnego w korzystniejszych warunkach niż Blaugrana.