Bernardo Silva podał nazwę swojego przyszłego klubu

Bernardo Silva wciąż jest arcyważną postacią w Manchesterze City

Mimo tego media łączą Portugalczyka z odejściem

Sam piłkarz chciałby kiedyś wrócić do ligi portugalskiej

Bernardo Silva marzy o sentymentalnym powrocie

Bernardo Silva to bardzo ważny piłkarz w drużynie Pepa Guardioli. W sezonie 2023/2024 gwiazdor Manchesteru City rozegrał 36 meczów, w których zdobył 9 goli i zanotował 5 asyst.

Mimo że Portugalczyk wciąż ma niezachwianą pozycję w drużynie Obywateli, to media łączą go z transferem do innego klubu. W ostatnich miesiącach spekulowano, że piłkarz może zasilić FC Barcelonę lub Paris Saint-Germain. Sytuacja Bernardo Silvy z pewnością nabierze większej dynamiki podczas letniego okna transferowego.

Tymczasem piłkarz sam wskazał, w którym klubie chciałby zagrać w przyszłości. Oczywiście nie zagwarantował, że nastąpi to już po Manchesterze City. W związku z tym plotki o PSG i Barcelonie wciąż pozostają aktualne.

– Jestem pewien, że wrócę do Benfiki. To cel w karierze i życiu – powiedział Silva, wychowanek Benfiki.