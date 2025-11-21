Gwiazdor opuści Manchester City. Guardiola szuka już następcy

Bernardo Silva odejdzie z Manchesteru City wraz z wygaśnięciem kontraktu, czyli po zakończeniu obecnego sezonu. Angielski klub szuka już następcy portugalskiego pomocnika - poinformował Tyrone Marshall z gazety Manchester Evening News.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Bernardo Silva odejdzie z Manchesteru City

Bernardo Silva ma ważny kontrakt z Manchesterem City jedynie do końca czerwca 2026 roku. Choć obie strony przez długi czas prowadziły rozmowy dotyczące przedłużenia współpracy, coraz więcej wskazuje na to, że umowa ostatecznie nie zostanie odnowiona. Według dziennikarza Tyrone’a Marshalla z brytyjskiej gazety „Manchester Evening News”, decyzja w sprawie odejścia doświadczonego Portugalczyka już zapadła, a trwający sezon niemal na pewno będzie dla niego ostatnim w barwach drużyny The Citizens.

Ofensywny pomocnik chce podjąć się nowego wyzwania, a Manchester City właśnie rozpoczął poszukiwania jego następcy. Pep Guardiola od lat ceni boiskową inteligencję Silvy i oczekuje zawodnika o podobnym profilu, który będzie potrafił kreować grę oraz utrzymywać wysoki poziom intensywności. W ostatnich miesiącach z przenosinami na Etihad Stadium łączeni byli m.in. Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta oraz Warren Zaire-Emery, którzy mają cechy pozwalające im potencjalnie zastąpić Portugalczyka.

Bernardo Silva z powodzeniem występuje w barwach ekipy The Citizens od lipca 2017 roku, kiedy trafił do niebieskiej części Manchesteru za 50 milionów euro z AS Monaco. 31-latek w koszulce drużyny Obywateli rozegrał 422 mecze, zdobywając 73 bramki i notując 75 asyst, stając się jednym z kluczowych zawodników ery Guardioli. Serwis „Transfermarkt” wycenia mierzącego 173 centymetry piłkarza na 32 miliony euro, a media łączą go z takimi klubami jak Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Benfica Lizbona, AC Milan, Juventus czy Al-Hilal.