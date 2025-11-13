Bereszyński łączony z Rakowem i Widzewem. Chce grać tylko tam

Bartosz Bereszyński dołączył tego lata do Palermo, choć był łączony z powrotem do Polski. Kadrowicz przyznaje, że interesuje go wyłącznie transfer do Legii Warszawa.

fot. ZUMA Press Inc Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Bereszyński może wrócić do Ekstraklasy. Interesuje go tylko Legia

Bartosz Bereszyński latem dość długo poszukiwał nowego klubu. Po rozstaniu z Sampdorią był dostępny jako wolny zawodnik, ale nie miał zbyt atrakcyjnych ofert. Zależało mu na pozostaniu we Włoszech, więc finalnie skorzystał z opcji dołączenia do Palermo. W tym sezonie wystąpił w sześciu spotkań na zapleczu Serie A, przebywając na murawie łącznie przez 240 minut. Otrzymał również powołanie na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski, gdzie zastąpi kontuzjowanego Jana Bednarka.

Zanim Bereszyński wybrał Palermo, był łączony z powrotem do Polski. Media przymierzały go do Widzewa Łódź, a Raków Częstochowa prowadził z nim konkretne rozmowy. Nie był natomiast zainteresowany grą w Ekstraklasie, a wyjątek zrobiłby tylko dla Legii Warszawa. Potwierdza, że ten klub będzie miał pierwszeństwo, jeśli faktycznie zdecyduje się na powrót do kraju.

– Prowadziłem w miarę konkretne rozmowy z Rakowem, ale tak naprawdę w letnim oknie byłbym skłonny poważnie rozważyć ofertę tylko jednego polskiego klubu: Legii Warszawa. Na powrót gdzieś indziej ciężko byłoby mi się zdecydować. Kiedy pojawiła się opcja Palermo – wiedziałem, że chcę tam trafić. Tylko musiałem zaczekać. Jeśli chodzi o powrót do Polski, to Legia będzie miała pierwszeństwo – zadeklarował Bereszyński w wywiadzie dla TVP Sport.