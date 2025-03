Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko

AC Milan walczy o podpis Benjamina Sesko

Wszystko wskazuje na to, że Benjamin Sesko odejdzie z Lipska w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego. 21-letni napastnik chce zrobić krok naprzód w swojej karierze i w tym celu przenieść się do jednego z europejskich gigantów. W ostatnich miesiącach 41-krotny reprezentant Słowenii był łączony głównie z Arsenalem, Chelsea Manchesterem United oraz Bayernem Monachium. Jak donosi niemiecka gazeta “BILD”, kolejny potentat dołączył do wyścigu o sprowadzenie skutecznego snajpera.

Mowa o Milanie, który monitorował sytuację tego zawodnika już za czasów gry wychowanka NK Krsko w austriackim Red Bullu Salzburg. Zatem Benjamin Sesko będzie miał w czym wybierać przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości. Według mediów napastnik ma skłaniać się ku przeprowadzce do Premier League, skąd płynie największe zainteresowanie jego osobą. Za mierzącego 195 centymetrów piłkarza trzeba zapłacić około 70 milionów euro, więc taki transfer wymaga sporej inwestycji.

Benjamin Sesko z powodzeniem występuje w koszulce Lipska od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Red Bull Arenę za 24 miliony euro z innego klubu spod znaku byka – wspomnianego wyżej Red Bulla Salzburg. W aktualnej kampanii Benjamin Sesko rozegrał 37 meczów, zdobył 17 bramek i zaliczył 6 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość słoweńskiego gwiazdora na kwotę oscylującą w granicach 65 milionów euro.