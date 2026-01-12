Everton dobije targu z Arsenalem? To byłoby spore wzmocnienie

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: David Moyes - trener Evertonu

Ben White na radarze Evertonu

Everton na półmetku sezonu Premier League zgromadził na swoim koncie 29 punktów, co daje mu obecnie 12. miejsce w ligowej tabeli. Choć jest to rezultat przyzwoity, ambicje zespołu z Liverpoolu sięgają znacznie wyżej. Władze klubu oraz sztab szkoleniowy liczą na poprawę wyników w drugiej części rozgrywek, dlatego planują aktywne działania podczas zimowego okienka transferowego. Jednym z priorytetów ma być wzmocnienie formacji defensywnej.

Trener angielskiej drużyny – David Moyes – chce zwiększyć rywalizację na pozycji prawego obrońcy, co ma przełożyć się na wyższy poziom sportowy całego zespołu. W związku z tym na celowniku Evertonu znalazł się boczny defensor Arsenalu – Ben White.

Mimo że 28-letni wahadłowy nie jest aktualnie podstawowym zawodnikiem ekipy Kanonierów, jego pozyskanie już w styczniu może okazać się bardzo trudne. Londyńczycy walczą bowiem o mistrzostwo Anglii i zależy im na utrzymaniu szerokiej kadry.

Czterokrotny reprezentant Anglii występuje w barwach Arsenalu od lipca 2021 roku, kiedy to trafił na Emirates Stadium z Brighton & Hove Albion za niespełna 60 milionów euro. W trwającej kampanii prawy obrońca rozegrał 13 spotkań i zanotował 1 asystę, spędzając na boisku nieco mniej niż 700 minut. Jego obecna wartość rynkowa szacowana jest na około 30 milionów euro.