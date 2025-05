Bellingham blisko transferu. Gigant wyprzedził inne kluby

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Borussia Dortmund faworytem do pozyskania Bellinghama

Jobe Bellingham to młodszy brat Jude’a, czyli gwiazdy Realu Madryt. 19-latek również uważany jest za wielki talent, przez co nie brakuje głosów, że niebawem zmieni klub na lepszy. Aktualnie występuje w Sunderland, gdzie walczy o awans do Premier League. Niewykluczone, że środkowy pomocnik nawet nie zdąży zadebiutować w angielskiej elicie, bowiem biją się o niego niemieckie kluby.

Ostatnio do wyścigu o Bellinghama dołączył Eintracht Frankfurt. Natomiast najnowsze informacje sugerują, że w grze pojawił się inny klub. Co więcej, z miejsca stał się faworytem, aby pozyskać młodego piłkarza. Z informacji Sky Sport Deutschland wynika, że Borussia Dortmund jest o krok, aby sprowadzić do siebie młodszego z braci Bellingham.

BvB liczy na to, że uda im się dopiąć transfer przed rozpoczęciem Klubowych Mistrzostw Świata. Kolejne rozmowy pomiędzy stronami mają się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Klubowy mundial rozpocznie się w połowie czerwca i potrwa do połowy lipca.

Oprócz drużyn z Bundesligi w przeszłości Jobe Bellingham był wymieniany w kontekście przeprowadzki do Realu Madryt. Zainteresowanie utalentowanym pomocnikiem wykazywały również zespoły z Premier League jak m.in. Manchester United.

W tym sezonie Jobe Bellingham wystąpił w 42 meczach, w których zdobył 4 gole i zaliczył 3 asysty.