Belgijska perełka trafi do Liverpoolu? Agent wysłał sygnał

Malick Fofana do dawna znajduje się na celowniku Liverpoolu. Agent 20-letniego skrzydłowego - Frederico Pena - w ostatniej rozmowie z belgijską gazetą De Morgen przyznał, że taki transfer jest możliwy do zrealizowania w niedalekiej przyszłości.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Malick Fofana może zasilić szeregi Liverpoolu

Malick Fofana to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na europejskim rynku transferowym. Młody skrzydłowy od wielu miesięcy znajduje się w orbicie zainteresowań największych klubów Starego Kontynentu. 20-letni piłkarz już ostatniego lata był bliski opuszczenia Olympique’u Lyon, aby zrobić kolejny krok w swojej karierze, jednak ostatecznie pozostał w ekipie Les Gones. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego transfer do topowego zespołu to tylko kwestia czasu. Fofana konsekwentnie się rozwija się, imponując wysoką formą zarówno w swoim klubie, jak i reprezentacji Belgii.

Sytuacja utalentowanego skrzydłowego została dodatkowo podgrzana przez wypowiedź jego agenta, Frederico Peny. Menedżer udzielił wywiadu belgijskiemu dziennikowi „De Morgen”, w którym wymienił między innymi Liverpool jako potencjalny nowy klub swojego podopiecznego. Mistrzowie Premier League od dłuższego czasu monitorują Fofanę i mogą być gotowi ruszyć po niego w jednym ze zbliżających się okienek transferowych. Dla angielskiego klubu sprowadzenie tak perspektywicznego zawodnika byłoby ruchem w stronę odmłodzenia formacji ofensywnej oraz zabezpieczenia przyszłości na skrzydłach.

– To sezon, w którym Malick Fofana chce pokazać się światu, szczególnie na mistrzostwach świata. Jeśli pokaże się z dobrej strony na mundialu, może przejść z Lyonu do jednego z dziesięciu najlepszych klubów. Mocno w niego wierzę. Liverpool, Bayern Monachium czy Manchester City – to są kluby, do których pasuje – powiedział Frederico Pena. Tak otwarta wypowiedź tylko wzmocniła spekulacje transferowe. Trzykrotny reprezentant Belgii w aktualnej kampanii rozegrał 9 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową zdolnego piłkarza na około 30 milionów euro.