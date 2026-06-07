Środkowy obrońca może odejść z Motoru Lublin

Motor Lublin może pożegnać się z Herve Matthysem. Władze klubu mają wątpliwości co do przedłużenia jego umowy, o czym donosi "Przegląd Sportowy Onet".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Motor może pożegnać się z defensorem, któremu wygasa kontrakt

Motor Lublin ma za sobą raczej przeciętny sezon. Trudno bowiem powiedzieć, że zarówno kibice, jak i zarząd klubu mogą być zadowoleni z gry zespołu oraz punktowania. Rozgrywki zakończyli oni na 12. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. Dlatego też wielu liczy na to, że uda się im poprawić ten wynik w nowych rozgrywkach.

O to łatwo z pewnością nie będzie, szczególnie, że w klubie z Lublina szykują się spore zmiany. Odejść może bowiem kilku istotnych graczy. Jednym z nich jest Herve Matthys. Według informacji przekazanych przez „Przegląd Sportowy Onet”, władze Motoru mają wątpliwości co do pozostawienia defensora na kolejny sezon, szczególnie, że jego umowa wygasa latem tego roku. Podobna sytuacja ma miejsce w kilku innych przypadkach.

Herve Matthys w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 26 spotkań. Nie zdołał zdobyć w nich ani gola, ani zanotować asysty. 30-letni Belg wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 500 tysięcy euro. Łącznie w barwach Motoru wystąpił 37 razy i dwukrotnie notował ostatnie podanie.

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