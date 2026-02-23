Bayern Monachium rozważa przeprowadzenie głośnego wzmocnienia. Na radarze mistrzów Niemiec znalazł się Joe Gomez z Liverpoolu. Anglik również jest obserwowany przez Atletico Madryt - informuje "CaughtOffside".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Joe Gomez pod obserwacją Bayernu Monachium i Atletico Madryt

Bayern Monachium w obecnym sezonie spisuje się na miarę oczekiwań. Mistrzowie Niemiec są na dobrej drodze, aby obronić tytuł najlepszej drużyny Bundesligi. Ambicje niemieckiego giganta są jednak zdecydowanie większe, ponieważ celuje również w triumf w Lidze Mistrzów. Władze klubu natomiast już myślą o wzmocnieniach, jakich będą mogli dokonać w nadchodzącym letnim okienku.

Jak się okazuje, Bayern Monachium może sięgnąć po głośne wzmocnienie. Z informacji przekazanych przez „CaughtOffside” dowiadujemy się, że mistrzowie Niemiec mogą sięgnąć po reprezentanta Anglii. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Joe Gomez z Liverpoolu. Bawarczycy jednak będą mieli poważnego konkurenta w walce o transfer defensora.

Wspomniane źródło zaznacza, że Joe Gomez wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Anglik jest również pod obserwacją Atletico Madryt. Jakiś czas temu defensor Liverpoolu był również łączony z AC Milanem. Zapowiada się zatem interesująca rywalizacja o zawodnika The Reds. Czas pokaże, gdzie będziemy w przyszłym sezonie oglądać 28-latka.

Joe Gomez w trwającej kampanii rozegrał 20 spotkań w koszulce Liverpoolu. Angielski obrońca nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić dwoma asystami. Kontrakt 28-latka z zespołem The Reds obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.