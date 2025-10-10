Bayern zagiął parol na czołowego stopera Bundesligi

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Castello Lukeba wzbudził zainteresowanie Bayernu Monachium

Bayern Monachium może wkrótce stanąć przed koniecznością zakontraktowania nowego środkowego obrońcy. Wciąż nie jest pewne, czy Kim Min-Jae oraz Dayot Upamecano pozostaną w drużynie na kolejny sezon, co rodzi obawy o stabilność defensywy mistrzów Niemiec. Klub z Allianz Arena od dłuższego czasu analizuje różne opcje, a według informacji przekazanych przez Christiana Falka z niemieckiego dziennika „BILD”, władze Bayernu poważnie rozważają sprowadzenie stopera z innego czołowego zespołu Bundesligi. Bawarscy włodarze mogą więc zdecydować się na osłabienie ligowego rywala, żeby jednocześnie wzmocnić własne szeregi.

Na celowniku Bayernu Monachium znalazł się bowiem środkowy obrońca Lipska – Castello Lukeba. Mistrzowie Niemiec interesowali się tym francuskim zawodnikiem już w ostatnim letnim okienku transferowym i wciąż uważnie obserwują jego sytuację. Lukeba, mimo młodego wieku, imponuje świetnym ustawieniem się oraz znakomitym wyprowadzeniem piłki, co idealnie wpisuje się w profil defensora, jakiego w swojej ekipie widziałby trener niemieckiego giganta, czyli Vincent Kompany. Potencjalny transfer nie należałby jednak do najtańszych – w kontrakcie mierzącego 184 centymetry piłkarza widnieje klauzula odstępnego w wysokości 90 milionów euro.

Castello Lukebie przyglądają się również inne europejskie potęgi – Real Madryt, Liverpool oraz Manchester United. Każdy z tych klubów widzi w 22-letnim Francuzie zawodnika, który może niedługo stać się jednym z najlepszych środkowych obrońców świata. Lukeba jest wychowankiem Olympique’u Lyon, z którego w 2023 roku przeniósł się do Lipska. Zdolny stoper obecnie jest filarem defensywy drużyny z Red Bull Areny, rozgrywając ponad 61 spotkań w Bundeslidze. Lukeba, który zadebiutował już w reprezentacji Francji, lada moment powinien zrobić następny ogromny krok naprzód w swojej karierze piłkarskiej.