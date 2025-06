Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Luis Diaz stał się celem transferowym Bayernu Monachium

Bayern Monachium obok FC Barcelony był najpoważniejszym kandydatem, aby sfinalizować transfer Nico Williamsa. Ostatecznie wiele wskazuje na to, że reprezentant Hiszpanii pozostanie w La Lidze, zamieniając Athletic Bilbao na Dumę Katalonii. Choć Bawarczycy złożyli lepszą ofertę kontraktu, to gwiazdor jest zdeterminowany, aby przejść do zespołu Hansiego Flicka.

W związku z tym w Monachium muszą zmienić plany transferowe. Nowe informacje dot. wzmocnień w ekipie mistrza Niemiec przekazał Christian Falk. Zdaniem dziennikarza obecnie na listę życzeń trafiło kilka nowych nazwisk w tym wielka gwiazda Liverpoolu.

Z przeprowadzką do Bayernu łączony jest Luis Diaz. Kolumbijczyk do niedawna był celem FC Barcelony, lecz Katalończycy postawili na Nico Williamsa. Dlatego w Monachium podjęto decyzję, że kandydatura piłkarza Liverpoolu będzie jedną z najpoważniejszych.

Obok Diaza na liście życzeń znalazł się także inny zawodnik The Reds – Cody Gakpo. Ponadto w notesie dyrektorów są również tacy gracze jak: Jamie Gittens i Gabriel Martinelli.

Aktualnie Bayern bierze udział w Klubowych Mistrzostwach Świata 2025. Podopieczni Vincenta Kompany’ego rywalizują w grupie C. Na swoim koncie mają dwa zwycięstwa. W pierwszym starciu pokonali Auckland City (10:0), a później wygrali z Boca Juniors (2:1).