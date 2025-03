Bayern liczy na transfer wielkiego talentu. Mógłby zastąpić Kimmicha

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Angelo Stiller na liście życzeń Bayernu Monachium

Joshua Kimmich ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium tylko do końca obecnego sezonu. Mimo negocjacji ze strony klubu ws. przedłużenia umowy, piłkarz nadal nie podjął ostatecznej decyzji. Brak pośpiechu wynika przede wszystkim z faktu, że o jego usługi starają się inne zespoły. Wśród nich wymienia się m.in. Paris Saint-Germain czy Arsenal.

Najnowsze informacje sugerują, że zawodnik finalną decyzję podejmie w ciągu najbliższych dni. Natomiast w gabinetach na Allianz Arenie trwają pracę nad ewentualnym planem B w przypadku jeśli Kimmich zdecyduje się odejść z klubu po zakończeniu sezonu.

Z doniesień portalu Fichajes wynika, że Bayern rozgląda się za kandydatami, którzy mogą zastąpić Kimmicha. Wśród nich znalazł się m.in. Angelo Stiller, czyli pomocnik VfB Stuttgart. Nie jest to pierwszy raz, gdy 23-latek łączony jest z transferem do Bawarczyków. W przeszłości niemieckie media również sugerowały, że wychowanek Die Roten może wrócić do Bawarii.

W Stuttgarcie występuje od 2023 roku, gdy został wykupiony z Hoffenheim w zamian za 5 milionów euro. Rozwój piłkarza na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów przyczynił się do dużego wzrostu wartości na rynku transferowym. Mówi się, że Stuttgart nie pozwoli mu odejść za mniej niż 40 milionów euro.

W bieżącym sezonie Stiller rozegrał 37 spotkań, w których zdobył 3 gole i zaliczył 6 asyst. Jego umowa z VfB obowiązuje do czerwca 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia defensywnego pomocnika na 32 miliony euro.