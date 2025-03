Bayern idzie po wielką gwiazdę! Rummenigge potwierdza

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Karl-Heinze Rummenigge

Florian Wirtz celem transferowym Bayernu Monachium

Bayern Monachium jest na dobrej drodze, aby po roku przerwy ponownie zasiąść na tronie Bundesligi. Aktualnie podopieczni Vincenta Kompany’ego z przewagą 8 punktów nad Bayerem Leverkusen przewodzą w stawce. Do końca sezonu pozostało 10 spotkań, a terminarz wydaje się sprzyjać drużynie z Allianz Areny.

Gdy obecny sezon dobiegnie końca w Monachium ponownie zajdzie kilka zmian w kadrze pierwszego zespołu. Bawarczycy nieustannie pracują nad odmłodzeniem drużyny. Latem postarają się o kolejny duży transfer podobnej skali jak ten Harry’ego Kane’a.

W ostatnim wywiadzie dla portalu AZ rąbka tajemnicy na temat planów transferowych uchylił Karl-Heinze Rummenigge. Były szef, a jednocześnie legenda Bayernu zdradził, jaki zawodnik będzie ich głównym celem w następnym oknie transferowym. Z jego wypowiedzi wynika, że będzie to Florian Wirtz, czyli ofensywny pomocnik Bayeru Leverkusen. Co więcej, Rummenigge uważa 21-latka za najlepszego piłkarza w Niemczech.

– Nie ukrywam, że naszym celem będzie zakontraktowanie Floriana Wirtza. Wszyscy w Bayernie zgadzają się, że jest on piłkarzem, którego chcemy pozyskać. Nie po to, aby osłabić Bayer Leverkusen, ale by wzmocnić naszą drużynę – powiedział Karl-Heinze Rummenigge, cytowany przez portal Daily Mail.

Wirtz w Bayerze Leverkusen gra od lipca 2020 roku. Podczas pobytu w klubie rozegrał jak dotąd 188 spotkań, zdobywając w nich 56 goli i notując 63 asysty. Umowa piłkarza z Aptekarzami obowiązuje do czerwca 2027 roku. Wartość rynkowa Wirtza to 140 milionów euro.

