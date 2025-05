Bayern w szoku! Sane zaskoczył decyzją ws. przyszłości

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Leroy Sane nie przyjmie oferty Bayernu Monachium

Bayern Monachium w pierwszym sezonie po zatrudnieniu Vincenta Kompany’ego zdobył mistrzostwo Niemiec. Bawarczycy odzyskali tytuł po rocznej przerwie. Natomiast na przestrzeni ostatnich miesięcy w klubie zaszło sporo zmian między innymi w kadrze pierwszego zespołu. Między innymi mniejszą rolę odgrywał Leroy Sane, którego miejsce w wyjściowym składzie zajął Michael Olise.

Mimo to reprezentant Niemiec zdołał wystąpić w 44 meczach, zdobywając 13 goli i 6 asyst we wszystkich rozgrywkach. W ostatnim czasie w mediach wiele pisało się odnośnie przyszłości piłkarza. Jego umowa obowiązuje do czerwca, a rozmowy ws. przyszłości trwały od dawna.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Nowe wieści przekazał Florian Plettenberg z serwisu Sky Sport Deutschland. Według niego Leroy Sane nie zamierza akceptować oferty przedłużenia kontraktu. Oznacza to, że prawdopodobnie po sezonie Niemiec opuści Bayern Monachium.

Sane na brak ofert nie będzie jednak narzekał. Nie od dziś wiadomo, że skrzydłowym interesuje się wiele klubów. Największe szanse wydają się mieć zespoły z Premier League. W kontekście przyszłości 29-latka padały nazwy drużyn takie jak m.in. Arsenal.

Bawarczycy sięgnęli po Sane latem 2020 roku, płacąc za niego ok. 50 milionów euro. Wcześniej wychowanek Schalke 04 bronił barw Manchesteru City.