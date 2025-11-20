Bayern rywalem Barcelony. Obrońca wybrał kierunek transferu

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Joan Laporta

Grimaldo wybrał klub. Bayern walczy z Barceloną

Alejandro Grimaldo po ponad dwóch latach w Bayerze Leverkusen jest gotowy na zmianę. Przeżył z tym klubem wielki sukces, zdobywając dublet na krajowym podwórku. W międzyczasie był kilka razy łączony z transferem, na który dotąd się nie decydował. Obecnie Aptekarze przechodzą przez kadrową rewolucję, więc Hiszpan czuje, że to odpowiedni moment, aby spróbować w swojej karierze czegoś innego.

Jego umowa obowiązuje do połowy 2027 roku, a szanse na przedłużenie są znikome. Bayer Leverkusen będzie miał więc niewiele szans, aby zarobić na rozstaniu. Klauzula wykupu wynosi 15-18 milionów euro, co przykuwa uwagę gigantów, którzy mogą się skusić na transfer w przyszłym roku.

Grimaldo jest łączony z Barceloną oraz Bayernem Monachium. „Marca” potwierdza, że oba kluby myślą o jego transferze, choć na ten moment aktywniej działa niemiecki gigant. Bawarczycy wykonali pierwszy krok, ale Bayer Leverkusen niechętnie odda gwiazdę do głównego rywala. Preferuje więc sprzedaż do Hiszpanii.

Sam Grimaldo również w pierwszej kolejności zaakceptowałby ofertę Barcelony. Dorastał tam do seniorskiej piłki, ale w pierwszej drużynie szansy nie otrzymał. Tym razem może być inaczej, gdyż Hansi Flick faktycznie myśli o wzmocnieniu defensywy, gdyż boczni obrońcy nie grają na odpowiednim poziomie.