Bayern rozważa transfer byłej gwiazdy Realu Madryt. Hit na horyzoncie

Bayern Monachium musi mierzyć się z bardzo wąską kadrą na początku tego sezonu. Dlatego władze Die Roten rozważają sprowadzenie Marco Asensio, byłego piłkarza Realu Madryt, o czym donosi serwis "Fichajes".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern może pozyskać Marco Asensio

Bayern Monachium na nadzieję w tym sezonie nie tylko na kolejne trofea na krajowym podwórku, ale i sukcesy w piłce międzynarodowej. Właśnie Liga Mistrzów ma być dla Die Roten jednym z głównych celów otwierającego się właśnie dla nich nowego sezonu 2025/26. Wiadomo jednak, że obecna kadra zespołu Vincenta Kompany’ego jest zbyt wąska, aby pomyślnie grać na trzech frontach.

Z tego też powodu coraz więcej mówi się o możliwych kolejnych przyjściach do klubu tego lata. Według informacji przekazanych przez serwis „Fichajes”, Bayern Monachium jest zainteresowany pozyskaniem Marco Asensio z PSG. Sam piłkarz ma być zainteresowany takim ruchem, bowiem liczy na większą możliwość gry w nowych barwach.

Marco Asensio pół minionego sezonu spędził na wypożyczeniu do Aston Villi. To właśnie w barwach tego zespołu zanotował osiem trafień i jedną asystę w 21 występach, co należy odczytywać jako dobry wynik. W sumie dla PSG w dotychczasowej karierze Hiszpan rozegrał jednak tylko 47 spotkań i zdobył w nich siedem goli oraz zanotował 11 asyst. Najwięcej występów 29-letniego ofensywnego pomocnika znaleźć można oczywiście w Realu Madryt, gdzie prawie 300 razy wybiegał na murawę. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia Asensio na 20 milionów euro.

