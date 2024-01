Bayern Monachium i Granada prowadzą rozmowy nt. przyspieszenia transferu Bryana Zaragozy - podaje Fabrizio Romano. 22-latek pierwotnie do stolicy Bawarii miał trafić dopiero latem.

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Bryan Zaragoza

Bayern Monachium kilka miesięcy temu uzgodnił letni transfer Bryana Zaragozy

Niewykluczone, że 22-letni skrzydłowy już teraz przejdzie do mistrza Niemiec

Kontuzji nabawił się bowiem Kingsley Coman, którego trzeba zastąpić

Bryan Zaragoza już zimą przejdzie do Bayernu Monachium?

Kingsley Coman w ostatnim meczu doznał poważnego urazu, co skłania włodarzy Bayernu Monachium do wejścia na rynek transferowy. Bawarczycy prowadzą rozmowy z Granadą w sprawie przyspieszenia przeprowadzki Bryana Zaragozy – donosi Fabrizio Romano.

Przypomnijmy, że lewoskrzydłowy pierwotnie do mistrza Bundesligi miał przenieść się dopiero w letnim okienku transferowym, co zostało już oficjalnie potwierdzone. Sam piłkarz jest bardzo otwarty, aby ze skutkiem natychmiastowym dołączyć do zespołu Die Roten.

Bayern Monachium w lipcu za Bryana Zaragozę miał zapłacić 13 milionów euro. Transfer w styczniu zapewne wiązałby się z nieco większą opłatą. Oba kluby w najbliższych godzinach będą negocjować.