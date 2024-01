fot. Imago/Sven Simon Na zdjęciu: Alphonso Davies

Alphonso Davies jest łączony z letnim transferem do Realu Madryt

Bayern Monachium wciąż pracuje nad przedłużeniem umowy ze swoim piłkarzem

Kanadyjczyk oczekuje od Bawarczyków pensji na poziomie 14 mln euro za sezon gry

Olbrzymie oczekiwania Daviesa. Bayern się wycofa?

Alphonso Davies jest wymarzonym kandydatem Realu Madryt do wzmocnienia lewej strony defensywy. Królewscy widzą w nim zawodnika, który zabezpieczy tę pozycję przynajmniej na kilka lat. Sam Kanadyjczyk nie wyklucza przeprowadzki do stolicy Hiszpanii, która zdaniem mediów jest jego piłkarskim marzeniem.

Wiele do powiedzenia ma jeszcze Bayern Monachium, z którym Davies jest aktualnie związany. Dla Bawarczyków priorytetem jest zatrzymanie jednej z gwiazd, lecz mają oni świadomość, że będzie to niezwykle trudne. Kontrakt 23-latka wygasa w połowie 2025 roku, a negocjacje w sprawie jego przedłużenia się przeciągają, co działa na korzyść Realu Madryt.

Davies przedstawił warunki, po spełnieniu których zwiąże się z Bayernem długoterminową umową. Oczekuje bowiem wynagrodzenia sięgającego nawet 14 milionów euro za sezon gry. Mistrzowie Niemiec sprzeciwiają się płacenia mu tak dużej pensji, co zwiększa prawdopodobieństwo transferu. Real Madryt musiałby przeznaczyć na Daviesa około 50 milionów euro.

