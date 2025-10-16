Bayern postawiony pod ścianą. Gwiazdor zażądał milionów za podpis

Bayern Monachium nie zamierza spełnić oczekiwań piłkarza. Dayot Upamecano zażądał 20 mln euro za podpisanie nowego kontraktu. Tyle oferuje mu Real Madryt, który jest nim zainteresowany - twierdzi Bild.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

20 mln euro, albo odchodzę – Upamecano postawił Bayernowi ultimatum

Bayern Monachium będzie musiał zastanowić się nad przyszłością kilku zawodników w klubie. Przede wszystkim pod znakiem zapytania stoi przyszłość Harry’ego Kane’a. Anglik ma w kontrakcie klauzulę odstępnego, którą latem chce aktywować zespół z Premier League. Drugi piłkarz, który po zakończeniu sezonu może opuścić Bawarczyków to Dayot Upamecano.

Nie jest tajemnicą, że Upamecano znalazł się w kręgu zainteresowań Realu Madryt. Jego kontrakt z obecnym klubem wygasa po sezonie, więc od stycznia będzie mógł podpisać umowę z dowolnym zespołem. Królewscy chcą skorzystać z możliwość wolnego transferu, kusząc obrońcę dużą premią za podpis. Gdyby reprezentant Francji zgodził się na przeprowadzkę do La Liga, zgarnąłby aż 20 mln euro bonusu.

Jak poinformował dziennik Bild, takiej samej premii za podpisanie nowego kontraktu zażądał od Bayernu. W tym przypadku klub z Monachium nie ma zamiaru spełnić żądań piłkarza. Dayot Upamecano może liczyć na premię, ale znacznie mniejszą niż ta w Realu.

Mimo braku porozumienia ws. przedłużenia umowy, Bayern zachowuje ostrożny optymizm w sprawie dalszych negocjacji. Przedstawiciele mistrza Bundesligi wierzą, że 26-latek zostanie w klubie. Niemniej rozpoczęli przegląd potencjalnych następców na rynku transferowym.

Upamecano trafił do Bayernu w lipcu 2021 roku z Lipska. Dla zespołu z Bawarii zagrał 161 spotkań, zdobywając 5 goli.