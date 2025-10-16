Harry Kane priorytetem giganta. Przygotowali wielką ofertę

Harry Kane latem przyszłego roku będzie dostępny na rynku transferowym. Z informacji TeamTalk wynika, że o powrocie napastnika marzy Tottenham. Klub z Premier League przygotował wielką ofertę.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Tottenham gotowy rozbić bank! Harry Kane dostanie wielką ofertę

Harry Kane od sierpnia 2023 roku gra w Bayernie Monachium. Jest to pierwsza zagraniczna przygoda piłkarza, bowiem przez całą karierę grał tylko i wyłącznie w Anglii. Mimo to napastnik świetnie odnalazł się w realiach Bundesligi, czego dowodem są statystyki, jakimi może się pochwalić. Od momentu dołączenia do Bawarczyków rozegrał 106 spotkań, w których zdobył aż 103 gole i zanotował 29 asyst.

Latem przyszłego roku Kane będzie dostępny na rynku transferowym. Wynika to z faktu, że w życie wejdzie klauzula odstępnego zapisana w kontrakcie. Media donoszą, że Anglik od 1 lipca 2026 roku będzie do wzięcia za ok. 65 milionów euro.

Nie jest tajemnicą, że suma odstępnego przyciąga wielu zainteresowanych. W kontekście przyszłości Kane łączony był z transferem m.in. do FC Barcelony czy Manchesteru United. Z informacji serwisu TeamTalk wynika, że chrapkę na piłkarza ma również jego były klub. Tottenham po zmianach w strukturach właścicielskich oraz dyrektorskich planuje powrót zawodnika, który ma w klubie status legendy.

Nowi właściciele są gotowi wydać fortunę, aby Kane ponownie zagrał w barwach Spurs. O ile 65 mln euro nie będzie znaczącym wydatkiem w obecnych realiach, tak wrażenie ma zrobić oferta kontraktu indywidualnego. Tottenham jest gotów wyrównać, a jeśli będzie trzeba to nawet przebić obecne wynagrodzenie, jakie piłkarz inkasuje w Monachium. W Bayernie zarabia ok. 25 milionów euro rocznie.

Kane nie ukrywa, że jego marzeniem jest powrót do Anglii. Natomiast ewentualny transfer do Tottenhamu będzie możliwy pod kilkoma warunkami. Po pierwsze Spurs muszą grać w Lidze Mistrzów, a po drugie muszą mu zagwarantować walkę o trofea.