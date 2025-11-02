Bayern pewny swego. Real i Barcelona bez szans na gwiazdę?

13:22, 2. listopada 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Bayern Monachium wierzy, że zatrzyma Dayota Upamecano na kolejne lata. Trwa wyścig o gwiazdora, któremu po sezonie wygasa umowa. Max Eberl uspokaja kibiców Bawarczyków.

Piłkarze Bayernu Monachium
fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Upamecano nie dla gigantów? Bayern walczy o swoje

Bayern Monachium skupia się na zatrzymaniu jednej z największych gwiazd. Pod wodzą Vincenta Kompany’ego Dayot Upamecano wyrósł na jednego z najlepszych środkowych obrońców świata. Obaj panowie cenią sobie tę współpracę, dlatego klub nie chce dopuścić do jej zakończenia. Francuz jest związany z Bayernem umową tylko do końca tego sezonu, a dotychczasowe negocjacje nie przyniosły zamierzonego rezultatu.

Problem stanowią oczekiwania finansowe Upamecano, który chce zarabiać na poziomie największych gwiazd. Za przykład bierze chociażby Alphonso Daviesa, który też niedawno przedłużał umowę i otrzymał poważną podwyżkę. Bayern do tej pory mocno wahał się w tym temacie, gdyż ma konkretne założenia dotyczące budżetu płacowego i nie zamierza ich zmieniać.

Sytuacją Upamecano interesują się europejscy giganci, w tym Real Madryt, Barcelona, Liverpool czy Manchester United. Media twierdzą, że na czele wyścigu o jego podpis stoją właśnie Hiszpanie. Bayern z kolei pozostaje pewny, że uda się osiągnąć porozumienie, gdyż Francuz dobrze czuje się w Monachium i tak naprawdę nie chce zmieniać zespołu, a jedynie wymusić lepsze warunki finansowe.

Kibiców Bayernu uspokoił Max Eberl, który w krótkiej wypowiedzi zakomunikował, że prace nad nowym kontraktem wciąż trwają, a klub zrobi wszystko, aby pozytywnie zakończyć tę sagę.