Bayern myśli o sprzedaży wielkiej gwiazdy! Ma fatalny sezon

Bayern Monachium rozważa sprzedaż jednej ze swoich gwiazd. Alphonso Davies ma za sobą fatalny czas i może latem zmienić klub. Jego transferem interesuje się Manchester United - potwierdza Christian Falk.

Bayern rozważy oferty za Daviesa

Bayern Monachium do tej pory nie zakładał rozstania z Alphonso Daviesem, uważanym za jednego z najlepszych bocznych obrońców na świecie. Optyka na jego przyszłość zmieniła się w tym sezonie – Kanadyjczyk do grudnia 2025 roku dochodził do siebie po zerwanych więzadłach krzyżowych. Gdy wrócił do gry, szybko zapewnił sobie miejsce w wyjściowej jedenastce. Problem w tym, że po kilku spotkaniach nabawił się kolejnej kontuzji, z powodu której pauzuje do teraz.

Sytuacja zdrowotna Daviesa skłania włodarzy Bayernu do przemyśleń w sprawie jego przyszłości. Wydawało się, że po przedłużeniu umowy defensor spędzi kolejne lata na Allianz Arena, ale może się to zmienić. Bawarczycy potrzebują piłkarza z najwyższej półki na tej pozycji, a Kanadyjczyk zbyt często jest niedysponowany.

Z informacji Christiana Falka wynika, że Bayern może faktycznie zdecydować się na sprzedaż Daviesa. Wiele zależy od tego, kto będzie zainteresowany jego transferem podczas letniego okienka. Na pewno na radarach ma go Manchester United, ale nie złożył jeszcze oficjalnej oferty. Obecnie Monachijczycy uważają, że popełnili błąd, podpisując nową umowę ze swoim gwiazdorem.

Na przestrzeni całego sezonu Davies rozegrał 13 spotkań, notując dwie asysty. Od blisko miesiąca pauzuje z powodu kontuzji uda.