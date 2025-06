Bayern może stracić pomocnika. Chce go jego były klub

imageBROKER.com / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Fulham chce sprowadzić swojego byłego zawodnika

Fulham rozważa powrót jednego ze swoich byłych zawodników. Joao Palhinha obecnie reprezentuje barwy Bayernu Monachium. Pomocnik nie zdołał zadomowić się w bawarskim klubie, a jego rola pod wodzą Vincenta Kompany’ego jest minimalna.

Jak podaje „Daily Mail”, angielski klub analizuje możliwość złożenia oferty za 29-letniego zawodnika w letnim okienku transferowym. W Fulham wciąż pamiętają świetne występy Portugalczyka. Był on jednym z filarów drużyny, zarówno w defensywie, jak i w budowaniu gry ze środka pola.

Palhinha do Bayernu trafił w zeszłym roku po znakomitym sezonie w Premier League, ale jego aklimatyzacja do niemieckiego futbolu okazała się trudniejsza, niż tego oczekiwano. Reprezentant Portugalii rozegrał zaledwie 941 minut przez cały sezon. To ma zamiar wykorzystać Fulham, które chce wzmocnić skład.

Otoczenie zawodnika nie wyklucza powrotu do Londynu, gdzie w przeszłości czuł się komfortowo. W najbliższych dniach działacze Fulham mogą rozpocząć negocjacje z mistrzem Niemiec, żeby sfinalizować jego powrót.

