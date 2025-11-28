Bayern może stracić obrońcę. Duży klub Premier League wyraził zainteresowanie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Sacha Boey może trafić do Crystal Palace

Sacha Boey nie może obecnie liczyć na regularną grę, dlatego myśli o zmianie klubu. Crystal Palace, które chce wzmocnić pozycję prawego obrońcy, monitoruje sytuację 25-latka. Angielski klub od kilku tygodni analizuje występy Francuza i pozostaje w kontakcie z otoczeniem piłkarza Bayernu Monachium.

Kilka dni temu informowaliśmy także o zainteresowaniu West Ham United. Młoty jednak znajdują się tuż nad strefą spadkową w Premier League. Z kolei Orły to aktualnie stabilniejszy projekt. Ekipa prowadzona przez Olivera Glasnera występuje w europejskich pucharach i póki co zajmuje 5. miejsce w angielskiej elicie.

Natomiast priorytetem Boeya jest przede wszystkim regularna gra. Austriacki szkoleniowiec mógłby pomóc mu odbudowaniu formy. Dlatego może to być bardziej atrakcyjny kierunek dla defensora, którego obserwują także Juventus, AS Monaco, Olympique Lyon, Sevilla i Galatasaray, gdzie grał w latach 2021-2024, zanim trafił do Niemiec.

Boey chce grać jak najwięcej, a nie tylko sporadycznie. W związku z tym odejście z bawarskiego giganta jest niemal przesądzone. Bayern nie traktuje go jako zawodnika pierwszego składu, więc jest gotów wysłuchać ofert. Kluby, które chcą go sprowadzić, liczą, że rozmowy nie będą skomplikowane.

Zobacz także: Kane łączony z Barceloną. Oto stanowisko Bayernu ws. transferu