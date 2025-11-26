Kane łączony z Barceloną. Oto stanowisko Bayernu ws. transferu

Harry Kane jest kandydatem do zastąpienia Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Bayern Monachium nie obawia się o jego transfer. Max Eberl zapowiedział rozmowy z gwiazdorem.

fot. dpa picture alliance archive Na zdjęciu: Harry Kane

Kane szczęśliwy w Bayernie. Nie ma mowy o transferze?

Harry Kane rozgrywa swój trzeci sezon w barwach Bayernu Monachium. Ten zaczął się dla niego wyśmienicie – we wszystkich rozgrywkach ma na koncie aż 23 bramki, a jego zespół jest uważany za faworyta do zdobycia Ligi Mistrzów. Byłoby to jego pierwsze takie trofeum w piłkarskiej karierze, gdyż na przestrzeni lat spędzonych w Tottenhamie nie miał szczęścia do sukcesów drużynowych.

W mediach nazwisko Kane’a przewija się głównie w kontekście przyszłości oraz potencjalnego transferu do Barcelony. Jest bowiem uważany za kandydata do zastąpienia Roberta Lewandowskiego, który najprawdopodobniej odejdzie po tym sezonie. Mówi się ponadto o ewentualnym powrocie do Premier League i zasileniu Manchesteru United. Jego umowa z Bayernem obowiązuje do 2027 roku.

W Monachium bardzo spokojnie podchodzą do tych informacji. Panuje przekonanie, że Kane świetnie czuje się w klubie i nie planuje zmieniać otoczenia. Max Eberl zapowiedział rozmowy na temat nowego kontraktu, które ruszą za nieco ponad miesiąc.

– Usiądziemy na początku 2026 roku i porozmawiamy o przyszłości. Widzimy, jak dobrze czuje się w Bayernie. Ma szanse odegrać kluczową rolę podczas głosowania na Złotą Piłkę. To niesamowite, co osiąga i zasługuje by być w pierwszej trójce plebiscytu. Na dzisiaj nie obawiam się odejścia Kane’a. (…) Najpierw z nim porozmawiamy. Nie wiem, czy chce wrócić do Premier League albo zrobić coś zupełnie innego. Na pewno wiem, że jego cała rodzina czuje się tu niesamowicie dobrze – wyjaśnia działacz Bayernu.