Bayern może stracić gwiazdora. Gigant wyraził zainteresowanie

Leon Goretzka może już zimą opuścić Bayern Monachium. Jak podaje Fanatik, Niemiec znalazł się na radarze tureckiego giganta, Fenerbahce.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Fenerbahce chce przeprowadzić wielki transfer

Fenerbahce chce sprowadzić Leona Goretzkę w zimowym okienku transferowym. Klub ze Stambułu zamierza zrobić z pomocnika lidera drużyny, która ma walczyć o mistrzostwo Turcji i mocniej zaistnieć w Europie. Władze tureckiego giganta planują spotkanie z Bayernem Monachium, żeby przedyskutować szczegóły potencjalnego transferu.

Według tureckich mediów na sprowadzenie Goretzki bardzo mocno nalega Domenico Tedesco. Szkoleniowiec zna zawodnika z czasów pracy w Schalke. Niemiecki pomocnik jest postrzegany jako idealne wzmocnienie środka pola.

Kontrakt 30-latka z bawarskim klubem obowiązuje tylko do końca sezonu i wszystko wskazuje na to, że nie zostanie on przedłużony. W związku z tym Bayern nie wyklucza odejścia piłkarza, jeśli pojawi się odpowiednia oferta. Klub chce odmłodzić kadrę i jednocześnie zmniejszyć wydatki na pensje. Dla Bawarczyków sprzedaż w styczniu byłaby więc korzystnym rozwiązaniem.

Jeśli transfer dojdzie do skutku Goretzka musiałby odnaleźć się w środowisku, gdzie presja i oczekiwania kibiców są ogromne. Mimo to oferta z Turcji może być dla niego atrakcyjna zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym. Kluczowe będą najbliższe tygodnie.

