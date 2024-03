fot. Imago / Jan Huebner Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Nie milkną spekulacje dotyczące wyboru nowego trenera Bayernu Monachium

La Repubblica przekazała nowe wieści na ten temat

Jednym z kandydatów na nowego opiekuna Bawarczyków, jest Włoch

Antonio Conte może zostać nowym trenerem Bayernu

Bayern Monachium w trwającym sezonie wciąż walczy o mistrzostwo Bundesligi, a także liczy się w grze o końcowy triumf w Lidze Mistrzów. Wiadomo natomiast, że latem z klubem pożegna się Thomas Tuchel.

La Repubblica przekazała nowe wieści na temat wyboru nowego szkoleniowca. Źródła daje do zrozumienia, że stery nad Bawarczykami może latem przejąć Antonio Conte. Niemiecki klub już kilka miesięcy temu kontaktował się z byłym selekcjonerem reprezentacji Włoch. Wygląda na to, że wkrótce zrobi to ponownie. Niemniej można się spodziewa, że negocjacje między stronami będą trudne.

Nie jest tajemnicą, że Conte jest zwolennikiem pracy w Serie A, czekając na atrakcyjną ofertę. Swego czasu pojawiały się głosy, że Włoch rozważyłby ofertę powrotu do Juventusu. Ostatnim klubem Conte był natomiast Tottenham Hotspur, który odszedł z klubu w 2023 roku.

Włoski trener nie jest jedynym kandydatem na nowego szkoleniowca Bayernu. W gronie ewentualnych następców Tuchela wymienia się też Roberto De Zerbiego z Brighton & Howe Albion, Sebastiana Hoenessa ze Stuttgartu i Robena Amorima ze Sportingu CP.

