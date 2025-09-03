Bayern Monachium buduje potęgę. Głośne transfery i czystki w kadrze

11:53, 3. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Bayern Monachium postanowił postawić na jakość, a nie na ilość. Mistrzowie Niemiec w ostatnich dniach byli niezwykle aktywni na rynku. Oto bilans transferowy Bawarczyków.

Piłkarze Bayernu
diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Bayern Monachium – transfery przed sezonem 2025/2026

Bayern Monachium w poprzednim sezonie wrócił na tron Bundesligi. Podopieczni Vincenta Kompany’ego odebrali tytuł mistrzowski Bayerowi Leverkusen. Teraz Bawarczycy będą chcieli nie tylko zdominować krajowe podwórko. Ich celem jest również triumf w Lidze Mistrzów. Start nowej kampanii pokazał, że ekipa z Allianz Areny może być jednym z głównych faworytów do zwycięstwa w tych elitarnych rozgrywkach.

Podczas letniego okienka transferowego Bayern Monachium nie szalał na rynku transferowym. Informowaliśmy o tym już wcześniej. Jeszcze przed Klubowymi Mistrzostwami Świata klub postanowił sięgnąć po Jonathana Taha. Bawarczycy wygrali trudną rywalizację o reprezentanta Niemiec, ponieważ do samego końca musieli stoczyć walkę o zawodnika z FC Barceloną. Ostatecznie udało im się dopiąć tak ważne wzmocnienie.

Najgłośniejszym transferem Bayernu Monachium jest oczywiście przyjście Luisa Diaza. Sprowadzenie kolumbijskiego gwiazdora z Liverpoolu kosztowało aż 70 milionów euro. To ogromna kwota i zarazem najdroższy transfer przychodzące tego lata w Bundeslidze. Skrzydłowy od pierwszego dnia znakomicie się wprowadził do bawarskiego zespołu i zapewne będzie kluczowym zawodnikiem u Vincenta Kompany’ego.

Jeśli chodzi o rozstania, Bayern Monachium w letnim okienku pożegnał trzy ważne postacie. Z klubem rozstali się bowiem Thomas Muller, Kingsley Coman oraz Leroy Sane. Kibice z Allianz Areny mogą żałować jedynie odejścia tego pierwszego wymienionego zawodnika. Weteran niemieckiej piłki będzie kontynuował karierę za oceanem. Pozostała dwójka w ostatnich miesiącach nie spełniała już oczekiwań na boisku.

Bayern – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Luis DiazskrzydłowyLiverpool70 mln euro
Nicolas JacksonnapastnikChelseawyp. 16,50 mln euro
Jonathan TahpomocnikBayer Leverkusen2 mln euro
Tom BischofpomocnikHoffenheim300 tys. euro
Kwoty według: Transfermarkt

Bayern – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Mathys TelnapastnikTottenham35 mln euro
Kingsley ComanskrzydłowyAl-Nassr25 mln euro
Paul WannerpomocnikPSV Eindhoven15 mln euro
Adam AznouobrońcaEverton9 mln euro
Joao PalhinhapomocnikTottenhamwyp. 5 mln euro
Jonah Kusi-AsareobrońcaFulhamwyp. 4 mln euro
Frans KratzigobrońcaRB Salzburg3,5 mln euro
Gabriel VidovicnapastnikDinamo Zagrzeb1,2 mln euro
Bryan ZaragozaskrzydłowyCelta Vigowypożyczenie (mln euro)
Daniel PeretzbramkarzHamburgwypożyczenie (250 tys. euro)
Leroy SaneskrzydłowyGalatasarayza darmo
Eric DierobrońcaMonacoza darmo
Thomas MuellernapastnikVancouverza darmo
Arijon IbrahimovicpomocnikHeidenheimwypożyczenie
Maurice KrattenmacherpomocnikHertha Berlinwypożyczenie
Tarek BuchmannobrońcaFC Nurnbergwypożyczenie
Lovro ZvonarekpomocnikGrasshopperswypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Bayernu

  • Nowi zawodnicy: 4
  • Odejścia z klubu: 17
  • Wydatki na transfery: 88,8 mln euro
  • Zarobki na transferach: 98,95 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Bayernu Monachium

W ostatnich dniach letniego okienka transferowego Bayern Monachium walczył o pozyskanie napastnika. Wybór Bawarczyków padł na Nicolasa Jacksona z Chelsea. Senegalski snajper był już w Niemczech, ale The Blues wstrzymała na moment ten ruch ze względu na kontuzję w drużynie. Finalnie wszystko poszło zgodnie z myślą. Mistrzowie Niemiec ostatecznie sprowadzili 24-latka.

Kadra Bayernu Monachium wyraźnie się zmniejszyła. Tę kwestię poruszył Max Eberl w rozmowie ze „Sky”. Dyrektor mistrzów Niemiec zdradził, że klub celowo zmniejszył skład, aby dać szansę młodym zawodnikom.

Świadomie zmniejszyliśmy kadrę. Chcieliśmy zrobić miejsce dla młodych zawodników. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę mecze międzynarodowe i potrójne obciążenie, w ofensywie z pewnością przydałby się nam jeszcze jeden gracz – powiedział Max Eberl.

