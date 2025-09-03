Bayern Monachium – transfery przed sezonem 2025/2026
Bayern Monachium w poprzednim sezonie wrócił na tron Bundesligi. Podopieczni Vincenta Kompany’ego odebrali tytuł mistrzowski Bayerowi Leverkusen. Teraz Bawarczycy będą chcieli nie tylko zdominować krajowe podwórko. Ich celem jest również triumf w Lidze Mistrzów. Start nowej kampanii pokazał, że ekipa z Allianz Areny może być jednym z głównych faworytów do zwycięstwa w tych elitarnych rozgrywkach.
Podczas letniego okienka transferowego Bayern Monachium nie szalał na rynku transferowym. Informowaliśmy o tym już wcześniej. Jeszcze przed Klubowymi Mistrzostwami Świata klub postanowił sięgnąć po Jonathana Taha. Bawarczycy wygrali trudną rywalizację o reprezentanta Niemiec, ponieważ do samego końca musieli stoczyć walkę o zawodnika z FC Barceloną. Ostatecznie udało im się dopiąć tak ważne wzmocnienie.
Najgłośniejszym transferem Bayernu Monachium jest oczywiście przyjście Luisa Diaza. Sprowadzenie kolumbijskiego gwiazdora z Liverpoolu kosztowało aż 70 milionów euro. To ogromna kwota i zarazem najdroższy transfer przychodzące tego lata w Bundeslidze. Skrzydłowy od pierwszego dnia znakomicie się wprowadził do bawarskiego zespołu i zapewne będzie kluczowym zawodnikiem u Vincenta Kompany’ego.
Jeśli chodzi o rozstania, Bayern Monachium w letnim okienku pożegnał trzy ważne postacie. Z klubem rozstali się bowiem Thomas Muller, Kingsley Coman oraz Leroy Sane. Kibice z Allianz Areny mogą żałować jedynie odejścia tego pierwszego wymienionego zawodnika. Weteran niemieckiej piłki będzie kontynuował karierę za oceanem. Pozostała dwójka w ostatnich miesiącach nie spełniała już oczekiwań na boisku.
Bayern – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Luis Diaz
|skrzydłowy
|Liverpool
|70 mln euro
|Nicolas Jackson
|napastnik
|Chelsea
|wyp. 16,50 mln euro
|Jonathan Tah
|pomocnik
|Bayer Leverkusen
|2 mln euro
|Tom Bischof
|pomocnik
|Hoffenheim
|300 tys. euro
Bayern – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Mathys Tel
|napastnik
|Tottenham
|35 mln euro
|Kingsley Coman
|skrzydłowy
|Al-Nassr
|25 mln euro
|Paul Wanner
|pomocnik
|PSV Eindhoven
|15 mln euro
|Adam Aznou
|obrońca
|Everton
|9 mln euro
|Joao Palhinha
|pomocnik
|Tottenham
|wyp. 5 mln euro
|Jonah Kusi-Asare
|obrońca
|Fulham
|wyp. 4 mln euro
|Frans Kratzig
|obrońca
|RB Salzburg
|3,5 mln euro
|Gabriel Vidovic
|napastnik
|Dinamo Zagrzeb
|1,2 mln euro
|Bryan Zaragoza
|skrzydłowy
|Celta Vigo
|wypożyczenie (mln euro)
|Daniel Peretz
|bramkarz
|Hamburg
|wypożyczenie (250 tys. euro)
|Leroy Sane
|skrzydłowy
|Galatasaray
|za darmo
|Eric Dier
|obrońca
|Monaco
|za darmo
|Thomas Mueller
|napastnik
|Vancouver
|za darmo
|Arijon Ibrahimovic
|pomocnik
|Heidenheim
|wypożyczenie
|Maurice Krattenmacher
|pomocnik
|Hertha Berlin
|wypożyczenie
|Tarek Buchmann
|obrońca
|FC Nurnberg
|wypożyczenie
|Lovro Zvonarek
|pomocnik
|Grasshoppers
|wypożyczenie
Bilans transferowy Bayernu
- Nowi zawodnicy: 4
- Odejścia z klubu: 17
- Wydatki na transfery: 88,8 mln euro
- Zarobki na transferach: 98,95 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Bayernu Monachium
W ostatnich dniach letniego okienka transferowego Bayern Monachium walczył o pozyskanie napastnika. Wybór Bawarczyków padł na Nicolasa Jacksona z Chelsea. Senegalski snajper był już w Niemczech, ale The Blues wstrzymała na moment ten ruch ze względu na kontuzję w drużynie. Finalnie wszystko poszło zgodnie z myślą. Mistrzowie Niemiec ostatecznie sprowadzili 24-latka.
Kadra Bayernu Monachium wyraźnie się zmniejszyła. Tę kwestię poruszył Max Eberl w rozmowie ze „Sky”. Dyrektor mistrzów Niemiec zdradził, że klub celowo zmniejszył skład, aby dać szansę młodym zawodnikom.
– Świadomie zmniejszyliśmy kadrę. Chcieliśmy zrobić miejsce dla młodych zawodników. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę mecze międzynarodowe i potrójne obciążenie, w ofensywie z pewnością przydałby się nam jeszcze jeden gracz – powiedział Max Eberl.
Czy Bayern Monachium wygra Ligę Mistrzów?
- Tak 50%
- Nie 50%
14+ Votes