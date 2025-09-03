Bayern Monachium postanowił postawić na jakość, a nie na ilość. Mistrzowie Niemiec w ostatnich dniach byli niezwykle aktywni na rynku. Oto bilans transferowy Bawarczyków.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Bayern Monachium – transfery przed sezonem 2025/2026

Bayern Monachium w poprzednim sezonie wrócił na tron Bundesligi. Podopieczni Vincenta Kompany’ego odebrali tytuł mistrzowski Bayerowi Leverkusen. Teraz Bawarczycy będą chcieli nie tylko zdominować krajowe podwórko. Ich celem jest również triumf w Lidze Mistrzów. Start nowej kampanii pokazał, że ekipa z Allianz Areny może być jednym z głównych faworytów do zwycięstwa w tych elitarnych rozgrywkach.

Podczas letniego okienka transferowego Bayern Monachium nie szalał na rynku transferowym. Informowaliśmy o tym już wcześniej. Jeszcze przed Klubowymi Mistrzostwami Świata klub postanowił sięgnąć po Jonathana Taha. Bawarczycy wygrali trudną rywalizację o reprezentanta Niemiec, ponieważ do samego końca musieli stoczyć walkę o zawodnika z FC Barceloną. Ostatecznie udało im się dopiąć tak ważne wzmocnienie.

Najgłośniejszym transferem Bayernu Monachium jest oczywiście przyjście Luisa Diaza. Sprowadzenie kolumbijskiego gwiazdora z Liverpoolu kosztowało aż 70 milionów euro. To ogromna kwota i zarazem najdroższy transfer przychodzące tego lata w Bundeslidze. Skrzydłowy od pierwszego dnia znakomicie się wprowadził do bawarskiego zespołu i zapewne będzie kluczowym zawodnikiem u Vincenta Kompany’ego.

Jeśli chodzi o rozstania, Bayern Monachium w letnim okienku pożegnał trzy ważne postacie. Z klubem rozstali się bowiem Thomas Muller, Kingsley Coman oraz Leroy Sane. Kibice z Allianz Areny mogą żałować jedynie odejścia tego pierwszego wymienionego zawodnika. Weteran niemieckiej piłki będzie kontynuował karierę za oceanem. Pozostała dwójka w ostatnich miesiącach nie spełniała już oczekiwań na boisku.

Bayern – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Luis Diaz skrzydłowy Liverpool 70 mln euro Nicolas Jackson napastnik Chelsea wyp. 16,50 mln euro Jonathan Tah pomocnik Bayer Leverkusen 2 mln euro Tom Bischof pomocnik Hoffenheim 300 tys. euro Kwoty według: Transfermarkt

Bayern – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Mathys Tel napastnik Tottenham 35 mln euro Kingsley Coman skrzydłowy Al-Nassr 25 mln euro Paul Wanner pomocnik PSV Eindhoven 15 mln euro Adam Aznou obrońca Everton 9 mln euro Joao Palhinha pomocnik Tottenham wyp. 5 mln euro Jonah Kusi-Asare obrońca Fulham wyp. 4 mln euro Frans Kratzig obrońca RB Salzburg 3,5 mln euro Gabriel Vidovic napastnik Dinamo Zagrzeb 1,2 mln euro Bryan Zaragoza skrzydłowy Celta Vigo wypożyczenie (mln euro) Daniel Peretz bramkarz Hamburg wypożyczenie (250 tys. euro) Leroy Sane skrzydłowy Galatasaray za darmo Eric Dier obrońca Monaco za darmo Thomas Mueller napastnik Vancouver za darmo Arijon Ibrahimovic pomocnik Heidenheim wypożyczenie Maurice Krattenmacher pomocnik Hertha Berlin wypożyczenie Tarek Buchmann obrońca FC Nurnberg wypożyczenie Lovro Zvonarek pomocnik Grasshoppers wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Bayernu

Nowi zawodnicy: 4

4 Odejścia z klubu: 17

17 Wydatki na transfery: 88,8 mln euro

88,8 mln euro Zarobki na transferach: 98,95 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Bayernu Monachium

W ostatnich dniach letniego okienka transferowego Bayern Monachium walczył o pozyskanie napastnika. Wybór Bawarczyków padł na Nicolasa Jacksona z Chelsea. Senegalski snajper był już w Niemczech, ale The Blues wstrzymała na moment ten ruch ze względu na kontuzję w drużynie. Finalnie wszystko poszło zgodnie z myślą. Mistrzowie Niemiec ostatecznie sprowadzili 24-latka.

Kadra Bayernu Monachium wyraźnie się zmniejszyła. Tę kwestię poruszył Max Eberl w rozmowie ze „Sky”. Dyrektor mistrzów Niemiec zdradził, że klub celowo zmniejszył skład, aby dać szansę młodym zawodnikom.

– Świadomie zmniejszyliśmy kadrę. Chcieliśmy zrobić miejsce dla młodych zawodników. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę mecze międzynarodowe i potrójne obciążenie, w ofensywie z pewnością przydałby się nam jeszcze jeden gracz – powiedział Max Eberl.