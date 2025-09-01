Bayern wypożyczył gwiazdę Chelsea! Mocny transfer w ostatni dzień

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Nicolas Jackson nowym zawodnikiem Bayernu Monachium

Bayern Monachium w ostatnich godzinach letniego okna transferowego pozyskał nowego napastnika. W mediach w kontekście transferu do Bawarczyków wymieniano m.in. Ademole Lookmana i Nicolasa Jacksona. Ostatecznie na Allianz Arena przeniesie się Senegalczyk.

W poniedziałek wieczorem Bayern oficjalnie poinformował, że Jackson dołączył do zespołu na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Co ciekawe za roczny pobyt w Monachium przedstawiciele Die Roten zapłacą Chelsea aż 16,5 mln euro. Dodatkowo będą musieli wyłożyć 65 milionów euro na przełomie czerwca i lipca, aby wykupić napastnika na stałe.

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Bayern Munich have completed the loan signing of Nicolas Jackson from Chelsea.



🔸 Initial loan fee €16.5M

🔸 Obligation to buy for €65M



(Source: @FCBayernEN) pic.twitter.com/s2Wb6Czt0f — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 1, 2025

Ze sfinalizowania transferu zadowoleni są Max Eberl i Christoph Freund. Obaj wypowiedzieli się bardzo pozytywnie na temat nowego nabytku. „Nicolas od razu chciał grać dla Bayernu, więc jesteśmy szczególnie zadowoleni, że w końcu wszystko się udało. Mimo młodego wieku ma już bogate doświadczenie na najwyższym poziomie międzynarodowym. Idealnie pasuje do profilu, którego szukamy, dzięki swojej dynamice i charyzmie” – powiedział Eberl, cytowany przez oficjalną stronę Bayernu.

Radości z dołączenia do nowego klubu nie krył również Nicolas Jackson. Był ewidentnie podekscytowany dołączeniem do tak zasłużonego klubu. „Bardzo się cieszę, że jestem teraz częścią tego wspaniałego klubu. Bayern to jeden z najlepszych klubów na świecie. Wszyscy znają nazwiska legend, które tu grały i wiedzą, że ten klub jest synonimem największych sukcesów. Mam tu wielkie cele i marzenia i dam z siebie wszystko, żeby pomóc Bayernowi zdobywać kolejne tytuły” – powiedział piłkarz.