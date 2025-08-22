Bayern Monachium tego lata działa aktywnie, ale ma problem ze sprowadzeniem jakościowych piłkarzy. Przed startem sezonu kadra nie wygląda imponująco. Oto letnie transfery mistrza Niemiec.

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Luis Diaz

Bayern Monachium – transfery przed sezonem 2025/2026

Bayern Monachium po odzyskaniu krajowego mistrzostwa pragnie ponownie zdominować własne podwórko na dłużej. Vincent Kompany domagał się konkretnych ruchów na rynku transferowym, upatrując braków głównie w ofensywie. Tego lata Allianz Arena opuścili Leroy Sane, Kingsley Coman czy Thomas Mueller, więc problem stał się poważny.

Bawarczycy przez wiele tygodni walczyli o piłkarzy z najwyższej półki. Przewijały się takie nazwiska, jak Florian Wirtz, Nico Williams, Bradley Barcola czy Rafael Leao. Żadnego z nich nie udało się jednak sprowadzić. Do Bayernu dołączył Luis Diaz, za którego Liverpool otrzymał aż 70 milionów euro. To poważne wzmocnienie, choć Kompany liczył na więcej ruchów.

Oprócz Diaza, drużynę zasilił również Jonathan Tah, były lider defensywy Bayeru Leverkusen. Udało się wygrać rywalizację o jego podpis z Barceloną, która także była mocno zainteresowana. Bayern zainwestował także w przyszłość, ściągając utalentowanego Toma Bischofa.

Do najciekawszych rozstań należą bez wątpienia te z dwoma istotnymi skrzydłowymi – Comanem oraz Sane. Pierwszy wylądował w Arabii Saudyjskiej, a drugi w Turcji. Bayern skreślił ponadto Joao Palhinhę, który został wypożyczony do Tottenhamu. Koguty wykupiły przy tym Mathysa Tela, który do tego czasu był jedynie wypożyczony.

Bayern – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Luis Diaz skrzydłowy Liverpool 70 mln euro Jonathan Tah pomocnik Bayer Leverkusen 2 mln euro Tom Bischof pomocnik Hoffenheim 300 tysięcy euro Kwoty według: Transfermarkt

Bayern – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Mathys Tel napastnik Tottenham 35 mln euro Kingsley Coman skrzydłowy Al-Nassr 25 mln euro Adam Aznou obrońca Everton 9 mln euro Joao Palhinha pomocnik Tottenham wypożyczenie (5 mln euro) Frans Kratzig obrońca RB Salzburg 3,5 mln euro Gabriel Vidovic napastnik Dinamo Zagrzeb 1,2 mln euro Bryan Zaragoza skrzydłowy Celta Vigo wypożyczenie (mln euro) Daniel Peretz bramkarz Hamburg wypożyczenie (250 tys. euro) Leroy Sane skrzydłowy Galatasaray za darmo Eric Dier obrońca Monaco za darmo Thomas Mueller napastnik Vancouver za darmo Arijon Ibrahimovic pomocnik Heidenheim wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Bayernu

Nowi zawodnicy: 3

3 Odejścia z klubu: 12

12 Wydatki na transfery: 72,3 mln euro

72,3 mln euro Zarobki na transferach: 79,95 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Bayernu Monachium

Bayern Monachium pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami ofensywy. W tym momencie najbliżej transferu jest Christopher Nkunku, którego Chelsea skreśliła. Francuz wyraził już zgodę na przeprowadzkę na Allianz Arena, więc pozostaje dogadać się między klubami. Bawarczycy preferują wypożyczenie, zaś The Blues zamierzają sprzedać gwiazdora.

Mistrzowie Niemiec długo uganiali się także za snajperem Stuttgartu. Nick Woltemade chciał zmienić klub, ale oczekiwania finansowe były zbyt duże. Ostatecznie Bayern wycofał się z tej operacji, więc Woltemade nie trafi do Monachium.