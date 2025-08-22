Bayern wchodzi w sezon z problemami. Oto transfery mistrza Niemiec

Bayern Monachium tego lata działa aktywnie, ale ma problem ze sprowadzeniem jakościowych piłkarzy. Przed startem sezonu kadra nie wygląda imponująco. Oto letnie transfery mistrza Niemiec.

Luis Diaz
fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Luis Diaz

Bayern Monachium – transfery przed sezonem 2025/2026

Bayern Monachium po odzyskaniu krajowego mistrzostwa pragnie ponownie zdominować własne podwórko na dłużej. Vincent Kompany domagał się konkretnych ruchów na rynku transferowym, upatrując braków głównie w ofensywie. Tego lata Allianz Arena opuścili Leroy Sane, Kingsley Coman czy Thomas Mueller, więc problem stał się poważny.

Bawarczycy przez wiele tygodni walczyli o piłkarzy z najwyższej półki. Przewijały się takie nazwiska, jak Florian Wirtz, Nico Williams, Bradley Barcola czy Rafael Leao. Żadnego z nich nie udało się jednak sprowadzić. Do Bayernu dołączył Luis Diaz, za którego Liverpool otrzymał aż 70 milionów euro. To poważne wzmocnienie, choć Kompany liczył na więcej ruchów.

Oprócz Diaza, drużynę zasilił również Jonathan Tah, były lider defensywy Bayeru Leverkusen. Udało się wygrać rywalizację o jego podpis z Barceloną, która także była mocno zainteresowana. Bayern zainwestował także w przyszłość, ściągając utalentowanego Toma Bischofa.

Do najciekawszych rozstań należą bez wątpienia te z dwoma istotnymi skrzydłowymi – Comanem oraz Sane. Pierwszy wylądował w Arabii Saudyjskiej, a drugi w Turcji. Bayern skreślił ponadto Joao Palhinhę, który został wypożyczony do Tottenhamu. Koguty wykupiły przy tym Mathysa Tela, który do tego czasu był jedynie wypożyczony.

Bayern – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Luis DiazskrzydłowyLiverpool70 mln euro
Jonathan TahpomocnikBayer Leverkusen2 mln euro
Tom BischofpomocnikHoffenheim300 tysięcy euro
Kwoty według: Transfermarkt

Bayern – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Mathys TelnapastnikTottenham35 mln euro
Kingsley ComanskrzydłowyAl-Nassr25 mln euro
Adam AznouobrońcaEverton9 mln euro
Joao PalhinhapomocnikTottenhamwypożyczenie (5 mln euro)
Frans KratzigobrońcaRB Salzburg3,5 mln euro
Gabriel VidovicnapastnikDinamo Zagrzeb1,2 mln euro
Bryan ZaragozaskrzydłowyCelta Vigowypożyczenie (mln euro)
Daniel PeretzbramkarzHamburgwypożyczenie (250 tys. euro)
Leroy SaneskrzydłowyGalatasarayza darmo
Eric DierobrońcaMonacoza darmo
Thomas MuellernapastnikVancouverza darmo
Arijon IbrahimovicpomocnikHeidenheimwypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Bayernu

  • Nowi zawodnicy: 3
  • Odejścia z klubu: 12
  • Wydatki na transfery: 72,3 mln euro
  • Zarobki na transferach: 79,95 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Bayernu Monachium

Bayern Monachium pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami ofensywy. W tym momencie najbliżej transferu jest Christopher Nkunku, którego Chelsea skreśliła. Francuz wyraził już zgodę na przeprowadzkę na Allianz Arena, więc pozostaje dogadać się między klubami. Bawarczycy preferują wypożyczenie, zaś The Blues zamierzają sprzedać gwiazdora.

Mistrzowie Niemiec długo uganiali się także za snajperem Stuttgartu. Nick Woltemade chciał zmienić klub, ale oczekiwania finansowe były zbyt duże. Ostatecznie Bayern wycofał się z tej operacji, więc Woltemade nie trafi do Monachium.

