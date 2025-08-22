Bayern Monachium – transfery przed sezonem 2025/2026
Bayern Monachium po odzyskaniu krajowego mistrzostwa pragnie ponownie zdominować własne podwórko na dłużej. Vincent Kompany domagał się konkretnych ruchów na rynku transferowym, upatrując braków głównie w ofensywie. Tego lata Allianz Arena opuścili Leroy Sane, Kingsley Coman czy Thomas Mueller, więc problem stał się poważny.
Bawarczycy przez wiele tygodni walczyli o piłkarzy z najwyższej półki. Przewijały się takie nazwiska, jak Florian Wirtz, Nico Williams, Bradley Barcola czy Rafael Leao. Żadnego z nich nie udało się jednak sprowadzić. Do Bayernu dołączył Luis Diaz, za którego Liverpool otrzymał aż 70 milionów euro. To poważne wzmocnienie, choć Kompany liczył na więcej ruchów.
Oprócz Diaza, drużynę zasilił również Jonathan Tah, były lider defensywy Bayeru Leverkusen. Udało się wygrać rywalizację o jego podpis z Barceloną, która także była mocno zainteresowana. Bayern zainwestował także w przyszłość, ściągając utalentowanego Toma Bischofa.
Do najciekawszych rozstań należą bez wątpienia te z dwoma istotnymi skrzydłowymi – Comanem oraz Sane. Pierwszy wylądował w Arabii Saudyjskiej, a drugi w Turcji. Bayern skreślił ponadto Joao Palhinhę, który został wypożyczony do Tottenhamu. Koguty wykupiły przy tym Mathysa Tela, który do tego czasu był jedynie wypożyczony.
Bayern – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Luis Diaz
|skrzydłowy
|Liverpool
|70 mln euro
|Jonathan Tah
|pomocnik
|Bayer Leverkusen
|2 mln euro
|Tom Bischof
|pomocnik
|Hoffenheim
|300 tysięcy euro
Bayern – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Mathys Tel
|napastnik
|Tottenham
|35 mln euro
|Kingsley Coman
|skrzydłowy
|Al-Nassr
|25 mln euro
|Adam Aznou
|obrońca
|Everton
|9 mln euro
|Joao Palhinha
|pomocnik
|Tottenham
|wypożyczenie (5 mln euro)
|Frans Kratzig
|obrońca
|RB Salzburg
|3,5 mln euro
|Gabriel Vidovic
|napastnik
|Dinamo Zagrzeb
|1,2 mln euro
|Bryan Zaragoza
|skrzydłowy
|Celta Vigo
|wypożyczenie (mln euro)
|Daniel Peretz
|bramkarz
|Hamburg
|wypożyczenie (250 tys. euro)
|Leroy Sane
|skrzydłowy
|Galatasaray
|za darmo
|Eric Dier
|obrońca
|Monaco
|za darmo
|Thomas Mueller
|napastnik
|Vancouver
|za darmo
|Arijon Ibrahimovic
|pomocnik
|Heidenheim
|wypożyczenie
Bilans transferowy Bayernu
- Nowi zawodnicy: 3
- Odejścia z klubu: 12
- Wydatki na transfery: 72,3 mln euro
- Zarobki na transferach: 79,95 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Bayernu Monachium
Bayern Monachium pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami ofensywy. W tym momencie najbliżej transferu jest Christopher Nkunku, którego Chelsea skreśliła. Francuz wyraził już zgodę na przeprowadzkę na Allianz Arena, więc pozostaje dogadać się między klubami. Bawarczycy preferują wypożyczenie, zaś The Blues zamierzają sprzedać gwiazdora.
Mistrzowie Niemiec długo uganiali się także za snajperem Stuttgartu. Nick Woltemade chciał zmienić klub, ale oczekiwania finansowe były zbyt duże. Ostatecznie Bayern wycofał się z tej operacji, więc Woltemade nie trafi do Monachium.